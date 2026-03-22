Trẻ mầm non Sùng Bang có trường mới

Lào CaiSáng 20/3, điểm trường mầm non Sùng Bang (Bát Xát, Lào Cai) chính thức khánh thành, chấm dứt chuỗi ngày học nhờ vất vả của thầy trò vùng cao sau bão Yagi.

Điểm trường Sùng Bang (thuộc xã Phìn Ngan) do Quỹ Hy Vọng, Câu lạc bộ Kết nối trái tim, MSD Việt Nam và Gamuda Land Việt Nam chung tay tài trợ 3 tỷ đồng để xây mới.

Các đại biểu tham gia nghi lễ cắt băng khánh thành.

Trước đó, hoàn lưu bão Yagi năm 2024 đã khiến điểm trường cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Để duy trì con chữ, hàng chục học sinh phải học tạm tại nhiều địa điểm khác nhau. Việc phụ huynh phải đưa đón con vượt quãng đường xa giữa thời tiết khắc nghiệt khiến việc duy trì sĩ số gặp nhiều trở ngại.

Sau khi khảo sát, dự án xây trường mới được tái khởi động nhưng nhiều lần phải tạm hoãn để điều chỉnh vị trí thi công, tránh các vùng nguy cơ sạt lở. Điểm trường hiện tại gồm một phòng học, phòng công vụ, bếp ăn, nhà vệ sinh đạt chuẩn mầm non cùng hệ thống điện nước, sân bê tông kiên cố.

Theo cô Hà Thị Bền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phìn Ngan, dự án mang đậm dấu ấn chung sức của người dân. Giai đoạn thi công, do máy móc không thể vào tận nơi, hơn 60 tình nguyện viên gồm phụ huynh, giáo viên, thanh niên bản đã gùi vật liệu, tự tay trộn bê tông hỗ trợ đơn vị thi công.

Các đại biểu, giáo viên và học sinh hân hoan trong buổi khánh thành điểm trường mới.

Chia sẻ tại lễ khánh thành, ông James Lai Siaw Pin, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, kỳ vọng công trình không chỉ cải thiện môi trường giáo dục mà còn là động lực để học sinh vùng cao đến lớp đều đặn.

Dịp này, Câu lạc bộ Kết nối trái tim cũng trao tặng 10 suất hỗ trợ bán trú kéo dài hai năm cho các em học sinh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 32,4 triệu đồng. Đại diện Câu lạc bộ cho biết sẽ tiếp tục duy trì mạng lưới tình nguyện viên trong và ngoài nước nhằm giao lưu, truyền cảm hứng và mở rộng thế giới quan cho trẻ em Sùng Bang.

Các em học sinh hào hứng nhận lớp ngày đầu tiên.

Hỗ trợ giáo dục là một trong những hoạt động trọng tâm của Quỹ Hy Vọng. 8 năm qua, Quỹ đã xây mới, sửa chữa gần 600 điểm trường trên cả nước. Riêng tại Lào Cai, Quỹ đã hoàn thiện 4 điểm trường, hơn 10 công trình vệ sinh và nhà tắm, với tổng tài trợ hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2026, Quỹ Hy Vọng đặt mục tiêu xây thêm 25 điểm trường, làm mới 60 trường học và trao tặng 60 thư viện điện tử cho trẻ em vùng khó khăn.

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 22964

Thu Phương