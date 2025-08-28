Trẻ mầm non là con công nhân được hỗ trợ 240.000 đồng mỗi tháng

TP HCMKhoảng 92.000 trẻ mầm non là con công nhân sẽ được hỗ trợ 240.000 đồng một bé mỗi tháng, theo nghị quyết của HĐND.

Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố, chiều 28/8. So với hiện nay, mức hỗ trợ tăng thêm 80.000 đồng mỗi tháng, tối đa 9 tháng một năm học.

Chính sách cũng được mở rộng ra "nơi tập trung nhiều lao động", thay vì chỉ áp dụng với trẻ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất như trước. Đây là các xã, phường có từ 3.000 người lao động trở lên đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Mức hỗ trợ của thành phố cao hơn mức Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trong dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi. Trong đó, trẻ có bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp làm công nhân ở khu công nghiệp, được hỗ trợ 150.000 đồng mỗi tháng.

Cô và trò trường mầm non Thanh Bình thuộc Khu lưu trú công nhân Thiên Phát, thuộc Khu chế xuất Linh Trung II, TP HCM. Ảnh: Lê Tuyết

Cũng theo nghị quyết, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động cũng được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi để nuôi dạy trẻ. Mức hỗ trợ là 35 triệu đồng với cơ sở dưới 30 trẻ; 55 triệu đồng và 70 triệu đồng, lần lượt với nhóm 30 - dưới 50 trẻ và 50-70 trẻ trở lên.

Trước đây, các chính sách hỗ trợ đặt điều kiện cơ sở mầm non phải có ít nhất 30% số trẻ là con của công nhân. Điều này khiến nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không được hưởng.

Ngoài ra, giáo viên ở các cơ sở này được hỗ trợ một triệu đồng một người mỗi tháng, tăng 200.000 đồng so với trước.

Theo UBND, sau khi sáp nhập, thành phố trở thành đô thị đặc biệt, quy mô dân số cao, một tỷ lệ lớn là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hiện, thành phố có hơn 1.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, 92.000 trẻ em là con công nhân và khoảng 6.000 giáo viên mầm non ngoài công lập. Dự kiến, tiền hỗ trợ cho tất cả khoảng 286 tỷ đồng.

Với học sinh, sinh viên (trung cấp, đại học, cao học) là người dân tộc thiểu số, thành phố hỗ trợ mỗi tháng 60% mức lương cơ sở (khoảng 1,4 triệu đồng), tối đa 10 tháng trong một năm học. Ngân sách hỗ trợ hơn 8.000 em ở nhóm này khoảng 14,7 tỷ đồng mỗi năm.

Lê Tuyết