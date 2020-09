Trẻ mầm non học giao thông qua phim hoạt hình

Tập một của "Vui giao thông" chỉ dẫn cho các bé mầm non nhiều phương tiện di chuyển, lên sóng trên VTV, vào ngày 19/9.

Tập một mang tên "Một ngày ở bảo tàng - Gia đình phương tiện", có nội dung xoay quanh ba bạn nhỏ đáng yêu Bi (Khỉ), Bo (Mèo) và Ben (Tắc kè). Ba người bạn có một ngày đáng nhớ tại Bảo tàng phương tiện. Tại đây, các bé không chỉ có cơ hội tìm hiểu về xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay... mà còn cùng ra câu đố để các bạn còn lại đoán chính xác tên phương tiện di chuyển.

Bi là một bạn khỉ kháu khỉnh, hiếu động và tràn đầy năng lượng. Trong suốt buổi tham quan, Bi không chỉ nhanh trí đoán ra những phương tiện trong câu đố của Bo mà còn không ngừng hình dung, tưởng tượng ra nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh như: chiếc máy bay "biến" thành một con chim hay Bi được ngồi trên ca nô ra biển lớn...

Các em nhỏ sẽ có cơ hội hiểu hơn nữa về giao thông an toàn cùng ba bạn Bi (Khỉ), Bo (Mèo) và Ben (Tắc kè)

Cô bạn Bo lại rất thông minh và ham học hỏi. Cô bé luôn mang bên mình cuốn sách thần kỳ "biết tuốt" Honda chứa đầy kiến thức giao thông hữu ích và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè khi đối mặt với những câu hỏi, tình huống giao thông khó nhằn trong những chuyến đi chơi, trải nghiệm thú vị.

Khác với Bo và Bi hay nói cười, cậu bạn tắc kè tên Ben lại khá e dè. Mỗi khi trả lời sai một câu hỏi nào đó, cậu ta bối rối và đột nhiên tàng hình. Ngược lại, mỗi khi trả lời đúng, cậu ta trở thành "nhà ảo thuật tài ba" với khả năng biến màu kỳ diệu.

Ba bạn nhỏ Bi, Bo, Ben giống như những người bạn đồng hành của của các bạn nhỏ, cùng nhau khám phá thế giới và hình thành cho bản thân những nhận thức và bài học về giao thông.

Chương trình hướng dẫn về an toàn giao thông (ATGT) trên truyền hình mang tên "Tôi yêu Việt Nam" phiên bản mới "Vui giao thông" dành riêng cho các bạn nhỏ 3 - 5 tuổi gồm 26 tập. Thời lượng mỗi tập 5 phút, phát sóng vào 18h50 hàng Bảy hàng tuần, từ ngày 19/9. Chương trình được phát lại hàng tuần trong khung giờ 16h10, thứ Hai hàng tuần trên VTV3. Song song với việc phát sóng trên truyền hình, loạt phim hoạt hình còn được phát trên kênh Youtube và Fanpage của "Tôi yêu Việt Nam", đồng thời, phát trên kênh Youtube POPS Kids, kênh giáo dục và giải trí hàng đầu cho trẻ em tại Việt Nam.

Bên cạnh phát sóng phim hoạt hình trên các kênh truyền thông, "Tôi yêu Việt Nam" mùa mới còn triển khai thí điểm hoạt động đào tạo cho các bé tại trường mầm non. Trong năm học 2020 - 2021, chương trình được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành phố gồm: Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ, mỗi tỉnh 3 trường mẫu giáo.

Tham gia hoạt động đào tạo tại trường học, các bé có cơ hội nhập vai những nhân vật khác nhau trong hoạt động giao thông như: người tham gia giao thông, người điều hành giao thông, trải nghiệm những tình huống thực tế với các tài liệu hướng dẫn tham gia giao thông an toàn do HVN phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo – Vụ Giáo dục Mầm Non biên soạn, các bộ giáo cụ, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông... Từ đó, các bạn nhỏ có cơ hội tìm hiểu về kiến thức, bắt đầu hình thành cho mình ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Vũ Chi