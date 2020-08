Trẻ mầm non học gì tại VAS?

Đại diện trường mầm non Quốc tế Việt Úc (VAS) cho biết, phần lớn thời gian sinh hoạt trong ngày của trẻ ở độ tuổi mầm non diễn ra tại trường. Đây là độ tuổi hiếu động, tò mò về thế giới xung quanh, song trẻ thường chưa đủ khả năng nhận thức rõ ràng về sự vật, sự việc, con người và các nguy cơ. Do đó, nhiều trường mầm non tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn giúp trẻ thoải mái phát triển cảm xúc, kỹ năng, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận động, trải nghiệm.

Tại VAS, có nhiều sân chơi ngoài trời, trong nhà, hồ bơi, sân bóng dành cho hoạt động phát triển thể chất. Hệ thống phòng học và phòng chức năng đa dạng như thư viện, phòng máy, phòng thí nghiệm, âm nhạc... dành cho các hoạt động học tập, sáng tạo.