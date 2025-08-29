Trẻ lớp 1 học 'chui' suốt một năm được chuyển trường

Hà Nội65 học sinh lớp 1 mà trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long tuyển trái phép được hỗ trợ chuyển trường và cập nhật thông tin trên hệ thống của Sở Giáo dục.

Cán bộ phòng Văn hóa, Giáo dục, phường Định Công, hôm 29/8 cho hay phường đã gửi văn bản lên Sở Giáo dục và Đào tạo, kèm danh sách học sinh, đề nghị cập nhật kết quả học tập lớp 1, năm học 2024-2025, của các em.

"Sở cho biết sẽ hỗ trợ các con", đại diện phòng nói.

Theo bà, phường Định Công đã phối hợp Sở, giúp phụ huynh chuyển trường cho con tới các trường được phép hoạt động, theo nhu cầu để đảm bảo quyền lợi của học sinh. Hầu hết đã được nhập học.

Sự việc bắt nguồn từ hồi cuối tháng 6, khi nhiều phụ huynh lớp 1, trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long không thấy điểm của con trên eNetViet (ứng dụng tra cứu kết quả học tập của học sinh, kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục).

Tìm hiểu, các gia đình bất ngờ vì trường không được cấp phép tuyển sinh, con học "chui" suốt một năm. Do đó, học sinh không có mã số, không được cập nhật kết quả lên hệ thống dữ liệu ngành.

Năm nay, trường vẫn không được tuyển song đã kịp nhận 60 cháu (25 em lớp 1, 35 em lớp 6). Sau sáp nhập, tiếp nhận trường này từ 1/7, phường Định Công đã yêu cầu dừng tuyển sinh và hoàn trả học phí cho những gia đình đã nhập học.

Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống Bilgates Scholl) ở Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long thuộc Hệ thống Giáo dục Bill Gates Schools được thành lập năm 2010, bắt đầu hoạt động năm 2011. Khuôn viên trường nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai cũ, nay thuộc phường Định Công.

Bình Minh