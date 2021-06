Trẻ liên tiếp nhập viện do tai nạn sinh hoạt dịp hè

Bé trai 6 tuổi, ở Nghệ An, được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 3/6, trong tình trạng 4 ngón tay phải đứt rời. Người thân cho biết, trẻ được nghỉ hè, ra cửa hàng bán trà sữa của gia đình chơi. Tối 2/6, trong khi mẹ đang mải bán hàng, trẻ đã cho ly thủy tinh uống nước của mình vào máy dập trà sữa. Do kích cỡ của ly thủy tinh nhỏ hơn so với ly trà sữa nên bị lọt xuống phía dưới, trẻ cố thò tay vào để chỉnh ly thủy tinh đúng lúc máy đang dập, khiến trẻ bị đứt rời 4 ngón tay bàn tay phải.

Ngay sau tai nạn, gia đình đã bảo quản phần đốt ngón tay bị đứt lìa vào hộp đá và đưa trẻ đến trạm y tế gần nhà để sơ cứu và cầm máu, sau đó chuyển lên Hà Nội.

"Rất đáng tiếc, do mạch máu đốt ba của các ngón rất nhỏ, vết thương bị dập nát và thời gian sau chấn thương dài nên chúng tôi không thể nối phần đốt 2, 3 ngón I, II, III, IV đã bị đứt lìa cho trẻ .Các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật tạo hình mỏm cụt các ngón tay", bác sĩ Hoàng Hải Đức, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, nói.

Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định. Tuy nhiên, việc trẻ bị mất ngón tay sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khả năng lao động, hòa nhập cuộc sống của trẻ sau này.

Bác sĩ phẫu thuật cho một bệnh nhi gặp tai nạn sinh hoạt. Ảnh: Khánh Chi.

Một trường hợp khác là bé Nguyễn Minh, 6 tuổi, ở Hà Nội. Tai nạn xảy ra khi bố của bé đang tập thể dục bằng máy chạy bộ tại nhà, trẻ đưa tay nghịch máy nhưng bố không để ý, khiến tay trẻ bị chà sát mạnh vào dây curoa và nhiệt của máy tập làm trẻ bỏng, trượt da mu bàn tay phải.

Là người điều trị trực tiếp cho bệnh nhi, bác sĩ Lê Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Chỉnh hình nhi, cho biết, trẻ nhập viện với chẩn đoán bỏng sâu độ IV, mu bàn tay phải và có dấu hiệu hoại tử da do bị chà sát mạnh vào dây curoa và nhiệt của máy tập.

Sau nhập viện, trẻ được điều trị và chăm sóc vết thương hàng ngày, khi da lên tổ chức hạt, trẻ đã được tiến hành phẫu thuật ghép da mu bàn tay.

Bác sĩ Đức cho biết mỗi năm, đặc biệt vào dịp hè, Khoa tiếp nhận rất nhiều trường hợp nhập viện do tai nạn sinh hoạt với các mức độ khác nhau. Nhiều trường hợp thương tổn nhẹ, sau điều trị có thể phục hồi, nhưng cũng có những thương tổn nặng không thể chữa lành như đứt lìa ngón, cánh tay, bàn tay, bàn chân, ngón chân, thậm chí có trường hợp tai nạn gây nguy hiểm tính mạng.

Trẻ nhỏ thường hiếu động, chạy nhảy, tò mò khám phá môi trường sống xung quanh, tuy nhiên lại chưa có ý thức và kỹ năng phòng, tránh rủi ro nên rất dễ gặp tai nạn.

"Cha mẹ hoặc người chăm sóc cần để ý, loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây tại nạn, đặc biệt cùng trẻ tìm hiểu, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để trẻ có thể tự bảo vệ mình trước các nguy cơ tiềm ẩn", bác sĩ Đức chia sẻ.