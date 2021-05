Trẻ khám phá tự nhiên và vũ trụ qua chương trình hè của ILA

ILA là một trong những tổ chức tiên phong trong việc tạo ra nền tảng giáo dục giúp học sinh sẵn sàng cho tương lai. Với mục tiêu đào tạo thế hệ sẵn sàng với mọi thay đổi và chủ động thay đổi thế giới, ILA áp dụng mô hình giáo dục hiện đại vào các chương trình giảng dạy Anh ngữ, kỹ năng và mới đây là chương trình Hè 2021 với tên gọi "The Summer Of Game Changers".

Tổ chức này đã nghiên cứu chuyên sâu tâm lý trẻ em Việt Nam, cập nhật những tiến bộ giáo dục mới nhằm tạo nên chương trình hè hấp dẫn, sáng tạo và bổ ích cho đối tượng 4 - 16 tuổi. Theo đó, "The Summer Of Game Changers" gồm ba chương trình chủ đạo, dành riêng cho từng độ tuổi (4-7, 8-11 và 11-16 tuổi) gồm chuỗi hoạt động học tập - vui chơi - trải nghiệm - khám phá toàn diện.

Tìm hiểu về tự nhiên và vũ trụ: thông qua lớp học về khoa học tự nhiên và thám hiểm đại dương, học sinh sẽ tích lũy kiến thức về đa dạng sinh học, vòng tuần hoàn tự nhiên, chuỗi thức ăn và vẻ đẹp của thiên nhiên. Hình thức học là trồng cây, trò chơi khám phá đại dương. Ngoài ra, các em được thực hiện dự án "Chinh phục sao Hoả với những kiến thức về không gian, sự sống và môi trường trên các hành tinh cùng nguyên lý hoạt động của tàu vũ trụ.

Phát triển tiếng Anh và kỹ năng thế kỷ 21: với 60 - 78 giờ học tiếng Anh cùng 100% giáo viên bản ngữ bằng phương pháp học qua chơi, học qua dự án, học sinh được tiếp xúc với ngôn ngữ này hàng ngày, hoàn thiện bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết sau 7 tuần. Đồng thời, lớp Toán thông minh cũng dạy bằng tiếng Anh với phương pháp hiện đại, giúp trẻ phát triển tư duy Toán học cùng các kỹ năng quan trọng: giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, tư duy kỹ thuật số, sáng tạo.

"The Summer Of Game Changers" giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin đón đầu tương lai.

Trải nghiệm văn hóa toàn cầu: tham gia chương trình hè, trẻ sẽ học làm những món ăn đặc trưng của các quốc gia, thưởng thức và phân tích những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng là cách để hiểu và trân trọng sự đa dạng văn hoá.

Rèn luyện thể chất và phong phú tâm hồn: đây là hai mảnh ghép quan trọng tạo nên tươi lai tươi sáng cho thế hệ mầm non tương lai. Theo đó, học sinh sẽ được tham gia các môn thể thao giúp phát triển thể lực mỗi tuần. Bên cạnh đó là những dự án thiện nguyện - điểm nhấn để các em trân trọng và biết cách chia sẻ yêu thương.

Hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo Anh ngữ chuẩn quốc tế cho hàng triệu lượt học sinh Việt Nam, ILA khẳng định uy tín và chất lượng với gần 50 trung tâm toàn quốc, đa dạng chương trình đào tạo: Tiếng Anh trẻ em, tiếng Anh người lớn, tiếng Anh doanh nghiệp... và đặc biệt là loạt chương trình hè trong nhiều năm qua. "The Summer Of Game Changers sẽ tiếp tục mang đến mùa hè của niềm vui, sự trưởng thành và quan trọng là những hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ tự tin đón đầu tương lai", đại diện ILA cho biết.

Thế Đan

Chương trình Hè ILA 2021 "The Summer of Game Changers - Đón đầu tương lai" dành cho trẻ em từ 4-16 tuổi trên toàn quốc. Đây là chương trình bán trú kéo dài trong 7 tuần (thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) với chế độ học tập - hoạt động - dinh dưỡng tiêu chuẩn do các chuyên gia của ILA thiết kế.

