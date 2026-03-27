Trẻ em Việt chỉ vận động trung bình 70 phút một tuần

Trẻ cần tối thiểu 60 phút vận động có chủ đích mỗi ngày, song học sinh ở trường hiện chỉ có hai tiết giáo dục thể chất mỗi tuần, tương đương 70 phút, chưa đáp ứng đủ nhu cầu vận động.

Thông tin được ông Lý Quốc Biên, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển năng lực và kỹ năng tương lai, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho biết tại vòng chung kết và lễ trao giải Hội thi vận dụng, lồng ghép chiến lược 6C vào giảng dạy môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học, hôm 27/3. Hoạt động nhằm góp phần cải thiện thể lực, phát triển kỹ năng vận động và tạo hứng thú cho học sinh trong việc tập luyện hằng ngày.

Chiến lược 6C gồm 6 yếu tố: Confidence (tự tin), Contribution (đóng góp), Connection (gắn kết), Clear/Concise (rõ ràng/súc tích), Choice (lựa chọn) và Celebration (công nhận, khen ngợi). Chiến lược này nằm trong dự án "Phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường tiểu học ở Việt Nam" được khởi động từ năm 2020. Mục đích của dự án là phát triển giáo dục thể chất trong các trường tiểu học trên toàn quốc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, khoảng 80% thanh thiếu niên trên toàn cầu chưa đạt mức vận động khuyến nghị, trong đó nhóm 11-17 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Nữ có mức độ vận động thấp hơn nam. Tại Việt Nam, phần lớn học sinh trong độ tuổi này chưa vận động đủ, riêng ở nữ tỷ lệ lên tới 92%.

Học sinh tiểu học tham gia các hoạt động vận động tại trường học. Ảnh: Trung Hiếu

Có 3 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tầm vóc, thể chất là gene, dinh dưỡng và vận động. Riêng về vận động, với cuộc sống hiện nay, nhiều học sinh khu vực thành phố không có nhiều cơ hội để vận động ngoài nhà trường. Học sinh thường học cả ngày ở trường, đến chiều về nhà và ít có thời gian vận động ngoài trời. Vì thế, nếu ở trường các em không tích cực tham gia vận động thì thời gian vận động rất ít.

Thực tế, tầm vóc của người Việt hiện đã có sự cải thiện nhưng tương đối chậm so với các nước trong khu vực. Hiện, chiều cao trung bình nam thanh niên là 168,1 cm, còn nữ cao trung bình 156,2 cm. So với các nước Đông Nam Á, chiều cao của người Việt xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Vận động thể lực bao gồm mọi chuyển động của cơ thể có tiêu hao năng lượng, không chỉ là chơi thể thao mà còn gồm các hoạt động như đi bộ, đạp xe, làm việc nhà hay leo cầu thang. Việc duy trì vận động thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ xương, khả năng tập trung và tinh thần, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngược lại, lối sống ít vận động làm gia tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, đái tháo đường, trầm cảm và ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập.

Theo ông Biên, nhiều trường đã tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tăng cường hoạt động thể thao, song không phải cơ sở nào cũng đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí. Bên cạnh đó, tham gia các câu lạc bộ thường phải đóng phí, khiến không ít học sinh thiếu cơ hội tiếp cận với các hoạt động vận động phù hợp.

"Ngành giáo dục đang triển khai các giải pháp theo chiến lược 6C, hướng tới việc chuyển đổi từ trạng thái vận động thụ động sang chủ động cho học sinh", ông Biên nói, thêm rằng Chiến lược 6C được vận dụng trong các giờ giáo dục thể chất thông qua các trò chơi sẽ giúp tất cả các trẻ tự tin tham gia, từ đó tạo sự hứng khởi, yêu thích vận động của trẻ.

Lê Nga