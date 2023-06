Trẻ em Triều Tiên tặng giàn hỏa tiễn cho quân đội

Đội Thiếu niên Triều Tiên làm kế hoạch nhỏ để quyên tiền tặng các tổ hợp hỏa tiễn đa nòng cho quân đội nhằm thể hiện lòng yêu nước.

Lễ trao tặng các tổ hợp hỏa tiễn đa nòng diễn ra hôm 6/6, khi Đội Thiếu niên Triều Tiên (KCU), tổ chức chính trị quần chúng gồm các học sinh từ 7 đến 14 tuổi, kỷ niệm 77 năm thành lập.

Các giàn hỏa tiễn này được đặt tên "Sonyeon", nghĩa là "cậu bé" trong tiếng Triều Tiên. Đây là thành quả mà các thành viên KCU đã tham gia phong trào lao động kế hoạch nhỏ, góp phần bảo đảm vũ khí cho đất nước.

Trong phong trào này, các thành viên KCU đi hái cây thuốc, nhặt sắt vụn, thu lượm các loại cây trồng sót lại sau mùa vụ để bán lấy tiền, quyên góp vào quỹ cho quân đội.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết sau buổi lễ, các tổ hợp hỏa tiễn đa nòng đã được chuyển đến đơn vị quân đội. Truyền thông Triều Tiên không nêu thông tin chi tiết về những khí tài này.

Các tổ hợp hỏa tiễn đa nòng di chuyển bên ngoài Cung Thiếu nhi Mangyongdae ở Bình Nhưỡng ngày 6/6. Ảnh: KCNA

Triều Tiên gần đây liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí nhằm thể hiện bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng. Nước này hôm 31/5 phóng tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1, nhưng hệ thống rơi xuống biển do sự cố tầng đẩy. Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, sau đó khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuần trước cho biết bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Mỹ và đồng minh đều cho rằng những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đều chỉ là "vỏ bọc" để thử nghiệm tên lửa đạn đạo, do chúng áp dụng công nghệ giống nhau. Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và 2016, tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền nam Nhật Bản.

Huyền Lê (Theo Reuters)