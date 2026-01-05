Trẻ em Mỹ 'nghiện' sushi

Bà mẹ hai con Grace Embury từng thốt lên rằng sai lầm tài chính lớn nhất đời mình là tập cho lũ trẻ ăn sushi.

Hai đứa con cô là Elliott, 8 tuổi và Charlotte, 6 tuổi, có thể ăn món Nhật mỗi ngày. "Cơm cuộn cá hồi, cá ngừ, sushi trứng, chúng đòi ăn hết", Grace thở dài.

Ban đầu, người mẹ 43 tuổi chọn sushi vì sự tiện lợi. Nhưng giờ đây, cô buộc phải giới hạn khẩu phần của "những nhà phê bình ẩm thực nhí" xuống một bữa mỗi tuần, với hóa đơn có thể lên tới 150 USD. "Đôi khi tôi tự hỏi sao mình không cho chúng ăn gà viên chiên hay bánh mì kẹp phô mai cho rẻ", cô nói.

Gia đình Grace không đơn độc. Tại nước Mỹ, ngày càng nhiều phụ huynh thuộc tầng lớp trung lưu nhận thấy con cái họ - thế hệ Alpha - đang quay lưng với pizza, gà rán để mê mẩn nigiri hay tôm tempura. Sở thích "trưởng thành" này khiến ngân sách ăn uống của nhiều gia đình bị đe dọa.

Grace Embury cho biết các con của cô, Elliott và Charlotte, sẽ ăn sushi mỗi ngày nếu có thể. Grace Embury

David Seo, chủ nhà hàng Shumi tại New Jersey (Mỹ), cho biết khung 16h-19h tại quán thường chật kín các gia đình. Ông từng chứng kiến những thực khách mới 6 tuổi được bố mẹ gọi cho suất omakase (bữa ăn cao cấp do đầu bếp quyết định món) với giá 95 USD một người. "Phụ huynh nói đó là phần thưởng vì con đã làm xong bài tập về nhà", ông kể.

Với Ashley Baptiste, ca sĩ tại Connecticut, từng "ngã ngửa" khi nhận điện thoại của chồng con lúc đang đi tiệc tối. Tưởng ở nhà có chuyện khẩn cấp, hóa ra bố con gọi để xin phép đặt sushi lúc 9h tối. Hai con gái 3 và 5 tuổi của Ashley thích cá sống hơn bất kỳ món ăn nhanh nào.

Theo Trevor Corson, tác giả cuốn The Story of Sushi, món ăn này du nhập vào Mỹ cuối những năm 1960 nhưng phải đến nay, nhờ công nghệ đông lạnh và sự phổ biến tại các siêu thị, nó mới tiếp cận được trẻ em đại trà. Corson cũng tiết lộ một bí mật: trẻ em thích sushi không chỉ vì sành điệu, mà còn vì cơm trộn giấm trong sushi thường chứa lượng đường khá lớn.

Số liệu từ công ty phân tích Circana cho thấy, doanh số bán lẻ sushi tại các điểm bán lẻ như siêu thị ở Mỹ đạt 2,9 tỷ USD trong năm qua (tính đến tháng 11/2025), tăng 7% so với cùng kỳ.

"Món ăn này khiến trẻ có cảm giác trưởng thành", Isaac Bernstein, giám đốc ẩm thực của chuỗi nhà hàng Reserve Cut Hospitality, nhận định. Tại đây, món cơm giòn cá ngừ giá 30 USD thường xuyên được gọi cho thực khách nhỏ tuổi.

Laureano Escobar, đầu bếp ở Dallas, nhớ lại khoảnh khắc kinh ngạc khi nhìn hóa đơn 120 USD cho bữa trưa với cô con gái 6 tuổi. Cô bé bị cuốn hút bởi cách trình bày tinh tế của món ăn và nhất quyết không chịu ăn khoai tây chiên.

Dù chi phí cao, nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận chiều theo sở thích này. Họ cho rằng sushi bổ dưỡng hơn nhiều món ăn nhanh khác, đồng thời giúp trẻ mở rộng trải nghiệm ẩm thực.

Xu hướng này còn lan sang các bữa tiệc sinh nhật. Michelle Shuey, chuyên tổ chức tiệc cao cấp, cho biết ngày càng nhiều gia đình thuê đầu bếp sushi cho tiệc của con. "Nó đã trở nên phổ biến như gà rán", cô nói.

Với Caitlin Murray, người sáng tạo nội dung ở Westchester và là mẹ của ba đứa trẻ mê sushi, chi phí không phải vấn đề lớn nhất.

"Việc nghĩ xem cả ngày họ sẽ ăn gì đã đủ mệt", cô nói. "Tìm được món chúng thích mà không phàn nàn, với tôi, đã là một thành công".

Nhật Minh (Theo WSJ)