Trẻ em khi khai sinh nên được mang họ mẹ

Pháp luật quy định họ của con được đặt theo thỏa thuận của bố mẹ nhưng dường như chẳng ai thỏa thuận, khi làm giấy khai sinh đa phần con theo họ bố.

Khi sinh một đứa trẻ ra, theo tập quán và truyền thống của người Việt thì sẽ đặt con theo họ bố. Có thể bạn thấy hết sức bình thường vì đây là phong tục Việt Nam, nhưng có nên thay đổi phong tục này?

Khi hỏi tại sao con mang họ bố, những người đàn ông thường nghĩ ra trăm ngàn lý do để đặt con theo họ mình, vì họ là trụ cột gia đình, là người che chở cho mẹ con, đó là truyền thống dân tộc, rồi vì mối quan hệ giữa con và mẹ rõ ràng còn với bố thì không nên đặt tên con theo họ bố để tiện liên lạc...

Bạn đặt ra trăm ngàn lý do nhưng có thể thấy đó là một thiệt thòi cho chị em phụ nữ. Tôi là một người đàn ông, cũng thấy khá bất công. Người phụ nữ là mẹ, mang nặng đẻ đau, đối mặt với tử thần khi sinh ra những đứa con thiên thần, là người chịu cơn đau vài tiếng, thậm chí cả chục tiếng trong phòng mổ, là người nuôi con, chăm sóc con. Tình yêu của một người mẹ dành cho con là bao la, vô bờ bến, vậy mà họ lại không được đặt tên con theo họ mình.

Nếu đàn ông đặt tên con theo họ mình vì cho rằng mối liên kết giữa con và mẹ quá rõ ràng rồi, tôi xin thưa là đúng. Thế nhưng khi đã đặt con theo họ bố thì người mẹ có còn liên quan gì không? Sẽ có người bảo suy nghĩ tôi khá nông cạn, chẳng phụ nữ nào nói vậy huống gì tôi là đàn ông, vậy nhưng tôi thấy bất công thật. Còn về chuyện đàn ông là trụ cột thì sao, nó cũng chẳng liên quan gì tới chuyện này và là lý do vô lý nhất mà các bạn đặt ra. Do quan niệm con trai tiếp nối dòng họ đã in vào tiềm thức của nhiều người nên mới hình thành suy nghĩ "trọng nam khinh nữ", sợ khi sinh con gái sẽ mất dòng họ, vì thế rất nhiều phụ nữ khi biết mang thai con gái đã không giữ nữa, góp phần vào việc mất cân bằng giới tính. Bạn có muốn vài chục năm sau, nhìn hàng triệu người đàn ông ế vợ không? Tại sao không thay đổi từ bây giờ?

Giải pháp ở đây là gì? Tôi từng đọc một bình luận của độc giả VnExpress: "Trước khi sinh con, hai vợ chồng có thể thỏa thuận hoặc bốc thăm để đặt họ nào cho con, đến đứa thứ hai thì đặt tên con theo họ còn lại chưa đặt. Nếu chỉ có một bé thì xem như bạn không may mắn trong trò bốc thăm hoặc do bạn đã thỏa thuận (có chơi có chịu). Có người sinh 3-4 con mà đều đặt họ bố, thế có phải bất công bằng quá không? Có thể bạn thấy nó khá vô dụng và không cần thiết, nhưng như vậy sẽ đảm bảo công bằng cho hai vợ chồng. Khi số đông áp dụng, dân ta sẽ dần bỏ suy nghĩ chỉ con trai mới nối dõi tông đường, đơn giản như thế, chỉ vậy thôi. Đàn ông đã quá có lợi khi có con, tại sao chúng ta không làm cho nó công bằng hơn với người phụ nữ, người mà ta yêu thương? Như thế số lượng bé gái được sinh ra sẽ cân bằng so với bé trai, giảm bớt tình trạng nạo phá thai chỉ vì sự ích kủ của con người".

Trên đây là những suy nghĩ của riêng tôi, một người còn nhỏ tuổi. Có thể tư duy trái với những người đi trước, nếu bạn muốn hãy phản biện, chỉ mong sự trao đổi văn minh.

Quốc

