Trẻ em hào hứng trải nghiệm cung đường hệ Mặt Trời tại Hà Nội

Our Place in Space là sự hợp tác của Nerve Centre, Think Playgrounds, cùng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Nhà xuất bản Nhã Nam, Hội Thiên văn Hà Nội và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023.

Ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đại diện Think Playgrounds, cho biết dự án sáng tạo khai thác sức mạnh của việc học thông qua việc chơi, tạo thêm không gian chơi trẻ em công cộng. "Cung đường điêu khắc Our Place in Space sẽ thúc đẩy sự khám phá và truyền cảm hứng cho sự trân trọng hành tinh của chúng ta", ông nói.