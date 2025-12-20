Hàng nghìn trẻ em Hải Phòng tranh tài tại Kun Marathon mùa ba

Sáng 20/12, 2.000 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi hoàn thành 700m tại Kun Marathon Hải Phòng 2025, trong tiếng cổ vũ từ phụ huynh và người thân.

Từ 5h30, khu vực xuất phát đã đông kín các gia đình đưa con tới dự giải. Anh Nguyễn Văn Chắt và chị Phan Thị Thiết đưa sáu em nhỏ trong gia đình đến tham gia, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp đồng hành cùng Kun Marathon. Chị Thiết cho biết các cháu dậy sớm chuẩn bị, tỏ ra háo hức và tự đặt mục tiêu thi đấu trước giờ xuất phát.

Thời tiết Hải Phòng mát mẻ, dao động 19-22 độ C, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Các vận động viên nhí được chia theo độ tuổi, nhận diện bằng màu áo và khởi động theo hướng dẫn của ban tổ chức. Nghệ sĩ Xuân Bắc, Trường Giang cùng một số KOL có mặt từ sớm để khuấy động không khí, đồng hành cùng các em nhỏ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, quy mô Kun Marathon Hải Phòng năm nay lớn hơn các mùa trước. Do số lượng vận động viên nhí tăng cao, ban tổ chức phải chia một nhóm tuổi thành hai đợt xuất phát thay vì gộp chung, nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho các em.

7h30, lượt chạy của nhóm 6 tuổi diễn ra đầu tiên, tiếp đến là các nhóm lớn hơn lần lượt xuất phát. Khi MC hô hiệu lệnh, hàng nghìn cánh tay đồng loạt giơ cao trong tiếng hô "Sẵn sàng". Bên ngoài hàng rào, nhiều phụ huynh chuẩn bị điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc con bước vào đường chạy.

"Papa bự" Xuân Bắc đồng hành các em 6 tuổi ở lượt chạy đầu tiên. Ảnh: VnExpress Marathon

Trên cung đường khép kín 100%, các vận động viên nhí lần lượt vượt qua những thử thách vận động như nhà phao, hầm chui, được thiết kế vừa sức, tăng tính trải nghiệm. Một số em lần đầu tham gia còn bỡ ngỡ trước không khí đông người, được tình nguyện viên và các KOL đồng hành, khích lệ để hoàn thành chặng chạy.

Hơn 100 tình nguyện viên cùng đội ngũ y tế túc trực dọc đường đua để hỗ trợ và đảm bảo an toàn. Trên quãng đường gần một km, nhiều phụ huynh chạy song song bên ngoài rào chắn, liên tục động viên con. Sau khi cán đích, các em được chăm sóc, nạp năng lượng bằng sữa Kun và nhận huy chương hoàn thành.

Các em nhỏ hào hứng vượt qua thử thách trên đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Anh Nguyễn Xuân Giang, thành viên CLB Thủy Nguyên Runner, cho biết đây là năm thứ ba đăng ký cho con gái tham gia Kun Marathon. Theo anh, sau mỗi mùa giải, con trở nên tự tin và năng động hơn. "Giải tạo sân chơi độc lập, giúp các bé rèn tính chủ động và bản lĩnh", anh nói.

Nhiều vận động viên nhí chia sẻ niềm vui khi được giao lưu với bạn bè và gặp gỡ thần tượng. Nguyễn An Nhiên, 7 tuổi, cho biết sẽ tiếp tục đăng ký nếu giải được tổ chức năm sau, trong khi Nguyễn Nam Phong, 6 tuổi, từng hai lần đạt giải nhất, nói rất hào hứng khi vượt qua các thử thách trên đường chạy.

Anh Nguyễn Xuân Giang, thành viên CLB Thủy Nguyên Runner, chụp ảnh cùng con gái sau khi hoàn thành cuộc đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Anh Nguyễn Văn Chắt cho biết, trước giải chạy, các con đã chủ động tập luyện các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, nhảy dây, chạy bộ. "Giải giúp các bạn nhỏ môi trường để vận động, vui chơi sau những giờ học căng thẳng. Dù miễn phí, công tác tổ chức, hướng dẫn và đảm bảo an toàn được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp", anh Chắt nhận xét.

Bên cạnh phần thi chạy, các bạn nhỏ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ như "Trượt thạch Kun", "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm". Ban tổ chức bố trí thêm khu vực check-in "Kun Tết - hành động nhỏ, hái niềm vui to", tạo không gian để các gia đình cùng tham gia trải nghiệm.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chắt và chị Phan Thị Thiết cùng 6 thành viên nhí sau khi hoàn thành chặng đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Đồng hành cùng Kun Marathon nhiều năm, nghệ sĩ Xuân Bắc cho rằng giải chạy không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn tăng sự gắn kết gia đình, khi cha mẹ hiểu con hơn và trẻ cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành từ gia đình, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Kun Marathon là hoạt động đồng hành trong khuôn khổ VnExpress Marathon Hải Phòng. Trước đó, giải đã được tổ chức tại TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Cần Thơ và Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn trẻ em và phụ huynh tham gia, trở thành hoạt động quen thuộc của nhiều gia đình vào dịp cuối tuần.

Minh Ngọc