Trẻ em Cần Thơ nô nức nhận vé tham dự Kun Marathon

Sáng 12/9, khu vực công viên Sông Hậu (TP Cần Thơ) đã bắt đầu nhộn nhịp khi nhiều phụ huynh đưa con đến nhận race-kit tham gia Kun Marathon, giải chạy dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi. Race-kit (túi vật phẩm) bao gồm áo chạy, số bib in tên, mũ và các vật phẩm từ nhà tài trợ.
Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ đến từ rất sớm, nhân lúc thời tiết còn mát mẻ nhằm tạo điều kiện để các bé có thời gian tham quan khu vực tổ chức, chụp ảnh lưu niệm.
Gia đình anh Trung di chuyển từ TP HCM xuống Cần Thơ để con trai tham gia Kun Marathon. Anh cho biết, đã đồng hành cùng hệ thống giải VnExpress Marathon suốt 3 năm qua, gần đây nhất là tại giải Nha Trang. Qua mỗi lần tham dự, anh đều chú ý đến giải Kun Marathon, sự kiện dành riêng cho thiếu nhi, được tổ chức một ngày trước giải chính thức.
"Tôi luôn mong từng ngày để con trai đủ tuổi tham gia. Khi vừa đủ điều kiện, tôi đăng ký ngay để bé có cơ hội trải nghiệm" anh nói.
Sau khi con hoàn thành đường chạy vào ngày 14/9, cả gia đình anh sẽ tiếp tục tham gia VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Anh Trung đăng ký cự ly 21km, còn vợ anh cùng con trai sẽ chạy ở cự ly 5km, như một cách để cả nhà cùng vận động, đồng hành trong một sự kiện thể thao có tổ chức chuyên nghiệp.
Anh Hải Điềm, hiện sinh sống và làm việc tại một câu lạc bộ thể thao ở Cần Thơ, cho biết đã đăng ký cho con gái tham gia Kun Marathon ngay sau khi đọc được thông tin về giải trên báo VnExpress.
Con gái anh cũng háo hức mong chờ từng ngày để nhận race-kit, nhận về số áo chạy ghi tên mình. Trong quá trình nhận vật phẩm, gia đình gặp một số trục trặc nhỏ liên quan đến mã QR, nhưng được ban tổ chức hỗ trợ kịp thời, giúp hoàn tất thủ tục nhanh chóng.
Nhiều gia đình tranh thủ thời gian đưa con đến từ rất sớm, không chỉ để nhận race-kit mà còn để chụp ảnh lưu niệm, check-in cùng các biểu tượng đáng yêu của nhãn hàng Kun.
Gia Linh và Xuân Thanh đang học lớp 5 trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi TP Cần Thơ chia sẻ, ngay sau giờ tan học đã nhờ ba mẹ nhanh chóng chở đến điểm phát race-kit. Cả hai rất háo hức nhận đồ để chuẩn bị cho ngày thi đấu.
"Ngoài con với Thanh, còn nhiều bạn trong đội học nhảy cũng đăng ký tham gia. Con háo hức lắm, chắc tối nay con không ngủ được, chỉ mong đến sáng mai để chạy luôn", Gia Linh nói.
Một số em nhỏ chủ động tìm đến các khu vực check-in có biểu tượng linh vật Kun để chụp hình cùng bạn bè. Những chi tiết như cổng chào, bảng tên của tất cả Kun runner, mô hình nhân vật hoạt hình... đều được nhiều em nhận diện và yêu thích.
Nhiều phụ huynh tỏ rõ niềm vui khi nhận được áo chạy có in tên con. Áo chạy không chỉ là trang phục thi đấu mà còn mang ý nghĩa khích lệ, tạo động lực cho các em nhỏ bước vào ngày chạy với sự háo hức và tự tin.
Song song các hoạt động chính, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề sôi động như trượt thạch Kun, minigame tương tác, các sân chơi vận động như "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm". Nhiều bạn nhỏ chung đội thể thao cùng tham gia các trò chơi tại sự kiện.
Em nhỏ hào hứng tạo dáng với linh vật Kun.
Khi nhận được số bib chạy ghi tên mình khiến nhiều em nhỏ không giấu nổi niềm vui. Sau khi nhận vật phẩm, các bé cùng bạn bè chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ xuất phát.
Kun Marathon Cần Thơ 2025 diễn ra tại Công viên Sông Hậu, thu hút hơn 2.000 em nhỏ độ tuổi 6-10 tham gia. Các runner nhí sẽ thử sức trên đường chạy dài gần một km, với nhiều chướng ngại vật sinh động như nhà bóng, nhà phao, vách leo, hầm chui. Đây hứa hẹn là ngày hội thể thao quy tụ nhiều VĐV nhí nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: VnExpress Marathon