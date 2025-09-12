Trẻ em Cần Thơ nô nức nhận vé tham dự Kun Marathon

Gia đình anh Trung di chuyển từ TP HCM xuống Cần Thơ để con trai tham gia Kun Marathon. Anh cho biết, đã đồng hành cùng hệ thống giải VnExpress Marathon suốt 3 năm qua, gần đây nhất là tại giải Nha Trang. Qua mỗi lần tham dự, anh đều chú ý đến giải Kun Marathon, sự kiện dành riêng cho thiếu nhi, được tổ chức một ngày trước giải chính thức.

"Tôi luôn mong từng ngày để con trai đủ tuổi tham gia. Khi vừa đủ điều kiện, tôi đăng ký ngay để bé có cơ hội trải nghiệm" anh nói.

Sau khi con hoàn thành đường chạy vào ngày 14/9, cả gia đình anh sẽ tiếp tục tham gia VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Anh Trung đăng ký cự ly 21km, còn vợ anh cùng con trai sẽ chạy ở cự ly 5km, như một cách để cả nhà cùng vận động, đồng hành trong một sự kiện thể thao có tổ chức chuyên nghiệp.