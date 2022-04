Trẻ dưới 3 tuổi tại TP HCM đến trường từ 12/4

Từ 12/4, trường học sẽ nhận tất cả trẻ, kể cả độ tuổi nhà trẻ (dưới 3 tuổi) học trực tiếp và tổ chức bán trú.

Ngày 10/4, UBND TP HCM yêu cầu tất cả quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức chăm sóc, giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến 12 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường học được yêu cầu triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và an toàn trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức học tập trực tiếp phù hợp với từng cấp học, hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng.

TP HCM có hơn 350.000 trẻ bậc mầm non với khoảng 3.100 trường, nhóm trẻ; trong đó 2.500 cơ sở đã mở cửa. Trong đợt dịch thứ tư, tất cả cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động liên tục 10 tháng. Đến nay, 20 trường mầm non tư thục và 79 nhóm lớp đã giải thể.

Từ tháng 2, khoảng 1,5 triệu trẻ mầm non 3-6 tuổi, học sinh khối 1-12 đến trường học trực tiếp. Đầu tháng 3, nhiều trường mầm non cho trẻ dưới 3 tuổi đến trường nhưng việc này diễn ra chưa đồng đều, nhiều nơi e dè.

Với thông báo trên của UBND TP HCM, tất cả trường tổ chức đón trẻ dưới 3 tuổi. Như vậy, hơn 1,7 triệu học sinh thành phố đến trường đồng loạt.

Trẻ em trong đầu đến trường sau chín tháng học trực tuyến tại trường Mầm non 19/5 Thành phố, quận 1 tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo kế hoạch khung chương trình năm học, bậc mầm non kết thúc năm học vào cuối tháng 7; bậc tiểu học, THCS, THPT tại TP HCM sẽ kết thúc năm học vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, do tiến độ chương trình bị ảnh hưởng bởi Covid-19, một số khối lớp có thể kéo dài thời gian năm học. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất thời gian kết thúc năm học khối 1-4 tối đa 30/6; khối 5 là ngày 10/6. Ở bậc THCS, khối 6 có thể kết thúc năm học vào ngày 15/6.

Mạnh Tùng