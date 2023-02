Trẻ 5 tháng tuổi sốc tím tái vì mẹ kiêng đi viện ngày Tết

TP HCMBé trai nôn, tiêu chảy nhiều lần từ mùng 1 Tết nhưng gia đình trì hoãn đưa đi khám, sau đó bé lừ đừ, tím tái, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 1/2, đại diện khoa Nhi, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, cho biết trong dịp Tết, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công bé trai 5 tháng tuổi, bị sốc mất nước do tiêu chảy.

Mẹ bệnh nhi cho biết, từ mùng 1 Tết, bé nôn ói, tiêu chảy nhiều lần nhưng gia đình không đưa đi khám, định đợi hết đợt nghỉ lễ mới cho con đến viện. Chiều mùng 2 Tết, bé lừ đừ nhiều, tím tái toàn thân nên gia đình đưa đến Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé trai bị sốc giảm thể tích do tiêu chảy, ói. Nguyên nhân dẫn đến việc bé nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc do mất nước là do gia đình lo lắng khi uống nước, sữa thì bé sẽ ói và tiêu chảy nhiều hơn, nên đã hạn chế cho uống tại nhà.

Tại khoa Nhi, bé được xử trí bù dịch đường tĩnh mạch kết hợp đường uống. Các bác sĩ cũng hỗ trợ tư vấn về tâm lý và hướng dẫn mẹ cách chăm sóc bé tiêu chảy. Một ngày sau, trẻ khỏe và được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo với trẻ bị tiêu chảy, phụ huynh nên cho ăn uống chậm lại bằng thìa, tuyệt đối không hạn chế cho trẻ ăn uống, vì điều này có thể dẫn đến việc trẻ bị mất nước, hạ đường huyết, rối loạn điện giải.

Ngoài ra, phụ huynh không chần chừ cho trẻ đi khám khi con có dấu hiệu bất thường, tránh trẻ trở nặng hoặc xảy ra những tình huống xấu.

Mỹ Ý