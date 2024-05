Travis Scott ẩu đả tại tiệc hậu Cannes

PhápRapper Travis Scott và bạn trai của Cher - Alexander Edwards - đánh nhau tại tiệc hậu Cannes, lý do được cho liên quan nghệ sĩ Tyga.

Theo People, Travis Scott, 33 tuổi, và Alexander "AE" Edwards, 38 tuổi, dự tiệc do doanh nhân Richie Akiva tổ chức hôm 24/5 tại biệt thự ở Cannes. Trong video, Scott và Edward xô xát tại khu vực DJ, nhiều người cố gắng can ngăn. Richie Akiva liên tục yêu cầu hai khách mời dừng lại nhưng không hiệu quả.

Hãng tin cho biết sự việc bắt đầu sau khi Richie Akiva giới thiệu dàn khách mời, anh nhắc Travis Scott cùng Tyga và Edwards. Scott được cho đã tức giận khi nghe Akiva gộp tên mình với Tyga, giật micro của chủ tiệc. Scott và Tyga cùng là người yêu cũ của Kylie Jenner.

Thay video Travis Trích video Travis Scott và Alexander Edwards ẩu đả tại tiệc. Video: TMZ

Travis Scott sau đó đi đến chỗ đội an ninh của rapper gốc Việt, nói nhiều lời đe dọa nhưng không động thủ. Hành động làm Edwards phật ý do anh là bạn của Tyga.

Vụ náo loạn xảy ra sau khi Alexander Edwards tấn công Southside - người đứng cạnh Travis Scott - làm rapper 33 tuổi tức giận đẩy Edwards suýt rơi khỏi sân khấu. Khi ẩu đả kết thúc, Travis và Southside ra về ngay trong đêm, Edwards và Tyga ở lại tiệc đến sáng hôm sau. Theo TMZ, không ai bị thương.

Travis Scott và Alexander Edwards. Ảnh: AP/ Backgrid

Travis Scott sinh năm 1991, gia nhập làng nhạc năm 2008, phát hành bốn album solo và hai album kết hợp các nghệ sĩ khác. Anh từng tám lần được đề cử Grammy và thắng một giải Billboard Music Awards.

Alexander Ewards, 38 tuổi, là giám đốc âm nhạc, hiện làm việc cho hãng Def Jam Recordings trực thuộc Universal Music Group, từng là nhà sản xuất cho hãng thu âm Last Kings Records. Anh hẹn hò với ca sĩ Cher, 78 tuổi, từ năm 2022. Cả hai chia tay một thời gian nhưng nhanh chóng quay lại.

Tyga sinh năm 1989 tại Mỹ, tên thật là Michael Ray Stevenson. Rapper có cha mẹ là người Jamaica và Việt Nam. Anh bắt đầu gia nhập làng nhạc từ năm 2007, phát hành bản thu đầu tay với nhan đề Young On Probation. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Taste, Ayo, Still Got It, The Motto, từng hợp tác nhiều tên tuổi lớn như Drake, Chris Brown, Lil Wayne.

Phương Thảo (theo People, TMZ)