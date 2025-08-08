Travel blogger Việt chuộng vali chống trầy cao cấp của Roncato

LePaDa, Bữu Vi Vu, Sam Lang Thang chọn vali Roncato We Are Glam vì chất liệu 100% polycarbonate bền bỉ, nặng chỉ 2 kg, hợp đi nước ngoài dài ngày.

Roncato là thương hiệu vali cao cấp lâu đời của Italy, chuyên các thiết kế thời trang mà vẫn đảm bảo công năng, trọng lượng nhẹ và bền bỉ. Một trong những sản phẩm được các travel blogger Việt ưa chuộng là We Are Glam. Vali làm từ chất liệu 100% polycarbonate dẻo dai, độ bền cao.

LePaDa - travel blogger với gần 300.000 người theo dõi trên các nền tảng, cho biết tính chất công việc đòi hỏi anh phải di chuyển nhiều giữa các tỉnh, thành và quốc gia. Theo đó, một chiếc vali chất lượng, đảm bảo độ bền, nhẹ và công năng toàn diện là bạn đồng hành không thể thiếu.

Sau nhiều lần trải nghiệm, anh quyết định gắn bó với We Are Glam của Roncato vì ưng ý từ đường nét, chất liệu đến thiết kế. "Mỗi chi tiết đều thể hiện sự chỉn chu của thương hiệu và yếu tố thanh lịch, sang trọng mà tôi yêu cầu", anh nói.

Travel Vlogger LePaDa chọn vali Roncato We Are Glam vì độ bền, nhẹ và danh tiếng thương hiệu. Ảnh: NVCC

Tương tự, travel blogger Bữu Vi Vu cũng chọn We Are Glam size 28 inch, cũng là cỡ lớn nhất của dòng này, vì thường xuyên du lịch nước ngoài dài ngày. Khoang chứa lớn, rộng rãi với các ngăn nhỏ tiện lợi nhưng trọng lượng của sản phẩm chỉ khoảng 2 kg.

"Tôi thường mang nhiều quần áo, phụ kiện nên một chiếc vali cỡ lớn với khoang chứa rộng rãi, nhẹ tênh sẽ giúp hạn chế tình trạng quá cân nặng. Roncato We Are Glam là mẫu vali lý tưởng cho những chuyến đi dài ngày của tôi", Bữu cho biết.

Bữu Vi Vu đánh giá 5 sao cho chất lượng và thiết kế của vali Roncato We Are Glam. Ảnh: NVCC

Với travel blogger Sam Lang Thang, We Are Glam lại được anh xem như một món phụ kiện gắn liền với hình ảnh cá nhân. Anh cho biết tiêu chí tiên quyết khi chọn vali ngoài độ bền và chắc chắn cần có thiết kế đẹp và màu sắc bắt mắt, thời thượng.

"Tôi xem vali như một phụ kiện thời trang nên luôn rất chú trọng vẻ ngoài khi lựa chọn. We Are Glam đáp ứng được cả tiêu chí đẹp lẫn bền, chống trầy xước và va đập tốt, là phụ kiện tôi gắn bó qua nhiều chuyến đi", Sam Lang Thang nói.

Theo Roncato, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm vừa đẹp, vừa bền của các travel blogger trên cũng là xu hướng chung của khách hàng toàn cầu. Với họ, du lịch hiện không chỉ đơn thuần là khám phá điểm đến, mà còn nằm ở phong cách sống. Từ đó, những chiếc vali trở thành món đồ thời trang, thể hiện cá tính của họ.

Vali We Are Glam được thương hiệu Italy ra mắt nhằm đáp ứng các yếu tố trên. Sản phẩm đại diện cho các tiêu chí bền, đẹp, nhẹ và tiện dụng mà Roncato muốn truyền tải sau nhiều năm nghiên cứu. Thiết kế hướng tới sự thanh lịch với các gam màu thời thượng, dễ dàng phối cùng trang phục, phụ kiện khác.

Sản phẩm làm từ chất liệu PP Matrix Compressed với 5 lớp polypropylene ép nén độc quyền Roncato, giúp tăng độ bền, nhẹ và chống va đập hiệu quả. Phiên bản DLX có cơ chế mở rộng 25% khoang chứa hành lý, bánh xe đôi xoay 360 độ giúp di chuyển mượt trên mọi địa hình. Nội thất bên trong thiết kế thông minh với các ngăn chứa tiện lợi, khóa kéo trơn và hệ thống khóa TSA đạt chuẩn an ninh toàn cầu.

Vali We Are Glam được travel blogger Sam Lang Thang xem như phụ kiện gắn liền hình ảnh cá nhân. Ảnh: NVCC

Tại Việt Nam, KOS Shop là nhà phân phối chính hãng thương hiệu Roncato. Khi mua vali của thương hiệu Italy tại KOS, khách hàng sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như bảo hành toàn cầu và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Để tri ân khách hàng trong mùa hè này, Roncato kết hợp KOS Shop triển khai chương trình ưu đãi lớn. Khi mua một vali Roncato We Are Glam (size ký gửi), khách hàng sẽ được tặng ngay một vali Roncato Light (size cabin), áp dụng từ ngày 11/8 đến 2/9.

Đan Minh