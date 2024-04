Travel blogger chia sẻ cách đến các đất nước 'bí ẩn nhất thế giới'

Anh Ngô Trần Hải An dành nhiều ngày để khám phá Triều Tiên, Pakistan, Bhutan… để cảm nhận những sự khác biệt về văn hóa, lối sống, con người.

Chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một travel blogger nhưng từ nhỏ, Ngô Trần Hải An đã đam mê khám phá, thích đi du lịch. Sự tò mò về thế giới đã thôi thúc anh đặt chân lên những vùng đất nhiều bí ẩn, thậm chí cả nguy hiểm.

Một trong những điểm đến gây ấn tượng nhất với anh Hải An là Triều Tiên. "Tôi rất tò mò về nơi được gọi là 'đất nước bí ẩn nhất thế giới', mong được chứng kiến xem mọi thứ mình biết về Triều Tiên có đúng như những gì đã đọc hay không", anh Hải An chia sẻ.

Để có chuyến đi đến Triều Tiên vào năm 2018, nhiếp ảnh gia kiêm travel blogger này đã phải chuẩn bị trong suốt một năm. Theo đó, anh An không xin visa tại Việt Nam mà phải bay sang thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), rồi đến Đan Đông, nằm sát biên giới với Triều Tiên. Tại đây anh liên hệ với một công ty du lịch địa phương để xin được visa vào Triều Tiên. Sau khi có visa, anh đi từ biên giới bằng tàu hỏa.

"Quá trình này khá phức tạp do phải qua một công ty trung gian tại Trung Quốc, khó khăn về ngôn ngữ, còn phải tuân thủ những quy định chặt chẽ tại Triều Tiên để được cấp visa. Khi bay tới Trung Quốc, tôi vẫn chưa biết mình có thể xin visa Triều Tiên được không, phải tới làng biên giới đó mới biết. Sau khi vào Triều Tiên thì phải xin ngược lại visa Trung Quốc mới có thể về Việt Nam, rất công phu", anh Hải Anh chia sẻ.

Tại Triều Tiên, anh đã đi qua 3-4 địa điểm bao gồm thủ đô Bình Nhưỡng, Bàn Môn Điếm, thành phố Kaesong, Nampo trong 9 ngày. Nhịp sống người dân chậm, không gian thành phố rất sạch sẽ. Thiên nhiên được bảo tồn rất tốt với nhiều phong cảnh đẹp.

Một góc thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ tầng 33 khách sạn Yanggakdo. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Quy định của đất nước này dành cho khách quốc tế cũng khắt khe. Du khách sẽ luôn được nhân viên dẫn tour đi kèm. Chỉ có hai khách sạn tiếp đón người nước ngoài. Anh Hải An cũng không được tự chọn các điểm đến, chỉ đi đến những nơi công ty du lịch đã lên kế hoạch trước. Ngay cả việc chụp ảnh cũng được quy định. Những điểm du lịch sẽ được chụp thoải mái nhưng chụp ảnh trên đường phố nhân viên công ty du lịch kiểm soát, nếu các bức ảnh không phù hợp, họ sẽ yêu cầu xóa. Nhân viên du lịch theo sát gắt gao nhưng thái độ của họ rất thân thiện với khách du lịch.

Anh đánh giá cao văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực của Triều Tiên. Mỗi bữa ăn ở đây đều được phục vụ từ 8-9 món, được thay đổi liên tục, rất cầu kỳ và hợp khẩu vị.

Các đoàn khách quốc tế đến đất nước này sẽ được tham gia một chương trình biểu diễn văn nghệ tại Cung Thiếu nhi. Họ sẽ được đặt lịch trước để cùng có thể cùng đến xem chương trình. Chương trình biểu diễn xiếc, hát, múa, có cả những em thiếu nhi vừa đàn vừa hát với nhiều tiết mục chỉnh chu, thú vị, có màu sắc riêng.

Anh Hải An đánh giá chuyến đi Triều Tiên phức tạp, các công ty lữ hành tại Triều Tiên không làm việc trực tiếp với các du khách mà làm việc qua trung gian tại Trung Quốc. Khách du lịch phải mua tour qua Trung Quốc nên những ai muốn khám phá đất nước này cần tìm hiểu trước.

Ngoài Triều Tiên, đất nước bí ẩn khác thôi thúc travel blogger này tìm hiểu là Pakistan. Anh Hải An dành 24 ngày để cho vùng đất này để có thể ghé thăm hết tất cả những địa điểm đã được lên kế hoạch.

"Chuyến Pakistan để lại nhiều ấn tượng. Lúc tôi quyết định đi Pakistan, chưa có nhiều người biết về đất nước này. Ai cũng bảo đây là một chuyến đi nguy hiểm và khuyên không đi. Nhưng tôi vẫn quyết định đi", anh Hải An kể về hành trình của mình.

Anh Hải An tại dãy Karakoram. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Hành trình khám phá đất nước Hồi giáo này trong 24 ngày, được trải qua mùa xuân, đi trong tuyết rơi, trời rét khắc nghiệt, khám phá sự khác biệt về văn hóa, con người cho anh nhiều cảm xúc. Cuốn sách Ba tách trà của tác giả Greg Mortenson chính là cảm hứng thôi thúc Hải An khám phá Pakistan.

Những địa điểm để lại dấu ấn cho anh là ngôi làng một năm chỉ có một lần đi chợ do địa hình hiểm trở nằm giữa núi tuyết, biên giới ba nước Pakistan, Afghanistan, Trung Quốc, những núi tuyết kỳ vĩ trên dãy Karakoram. Nhiếp ảnh gia này còn tìm gặp được nhiều nhân vật đặc biệt, như người đầu tiên leo lên đỉnh Everest mà không dùng bình oxy, được dự một đám cưới tại địa phương.

"Khi chưa đến Pakistan, tôi nghĩ chuyến đi của mình sẽ rất khắc nghiệt, sẽ bị kiểm soát giám sát nhưng cuối cùng tôi lại quá ấn tượng về đất nước này và đã quay lại một lần nữa. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, con người đặc sắc, văn hóa được bảo tồn", anh Hải An nói.

Tuy nhiên anh Hải An cũng khuyên mọi người không nên tự đi du lịch Pakistan vì không thể xử lý được các phương án an toàn, cần có người địa phương đi cùng. Pakistan có rất nhiều trạm gác của quân đội. Trong chuyến đi của anh đã phải vượt qua khoảng 70 trạm gác. Đến mỗi trạm, đại diện công ty du lịch phải xuống xe để trình diện danh sách thành viên trong đoàn. Cứ đi vài tiếng lại phải kiểm tra để đảm bảo an toàn.

"Lần đi Pakistan tôi gặp biểu tình, người dân đổ ra đường đốt phá, phải tìm kiếm sự bảo vệ từ quân đội. Nhiều địa điểm tôi muốn tới nhưng công ty du lịch không đồng ý vì không an toàn", anh Hải An chia sẻ.

Để xin visa Pakistan, nhiếp ảnh gia nhờ một công ty bên Pakistan để họ làm bảo chứng cho mình mới được cấp. Chuyến đi này anh chuẩn bị trong suốt nửa năm, vừa tìm hiểu về đất nước, vừa rèn luyện thể lực do Pakistan có khí hậu và địa hình khắc nghiệt.

Sau mỗi chuyến đi, điều anh Hải An thu thập được ngoài trải nghiệm và hiểu biết còn là những bức ảnh. Với tiêu chí những bức ảnh phải sống động, anh không quá chú trọng vào thiết bị mà tập trung vào cảm xúc hơn. Người chụp ảnh cần phải lựa chọn được các góc máy phù hợp, mang đến cảm giác thú vị, mới mẻ cho người xem.

Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An.

Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) là phóng viên ảnh, một nhiếp ảnh gia và cũng travel blogger nổi tiếng. Anh đã đặt chân đến 63 tỉnh thành của Việt Nam và 40 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn, Ấn Độ... và cả những quốc gia rất khó đặt chân tới như Triều Tiên.

Yên Chi