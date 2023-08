Travel blogger bay hơn 120 chuyến mỗi năm đang dùng vali nào?

Travel blogger Travip tin dùng vali Ricardo Montecito 2.0 vì chất liệu bền, chịu va đập tốt, có khóa số và thiết thiết thông minh, phù hợp cho những ai đam mê xê dịch.

Chiếc vali này được nam blogger yêu thích bởi sự tiện lợi, dễ dàng sắp xếp các vật dụng theo cách khoa học và thông minh. "Tôi rất thích khoang chứa đồ có 5 ngăn và 1 túi đựng giày rời giúp phân loại, sắp xếp và quản lý đồ đạc dễ dàng. Khoang bên trong cũng được trang bị lớp lót chống thấm với hệ thống khóa kéo chắc chắn. Thêm vào đó, khóa kéo nới rộng dọc thân vali giúp tôi linh hoạt mở rộng kích thước khoang chứa, tăng không gian để đồ bên trong", Travip - người có hơn 120 chuyến bay mỗi năm chia sẻ.

Travip thường xuyên sử dụng vali Ricardo Montecito 2.0 khi du lịch. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, là một tín đồ đam mê xê dịch, anh cũng hài lòng với hệ thống bánh xe đôi 360 của Ricardo Montecito 2.0, cho trải nghiệm vận hành êm ái, di chuyển trơn tru trên mọi cung đường.

Travip còn nêu ra lý do khiến chiếc vali này phù hợp với những ai thường xuyên du lịch, công tác từ 50 đến 120 chuyến mỗi năm.

Chất liệu bền và chịu va đập tốt

Khi bay nhiều lần và nhiều nơi khác nhau, bạn nên lựa chọn một chiếc vali có chất liệu tốt. Cần ưu tiên những sản phẩm được làm từ polycarbonate hay ABS vì chúng có khả năng chịu va đập mạnh, giảm nguy cơ hư hỏng, móp méo trong quá trình xử lý của hãng hàng không.

Vali bền phù hợp với những ai thường xuyên đi du lịch hoặc công tác hơn 50 chuyến mỗi năm. Ảnh: KOS

Đặc biệt, những chiếc vali sở hữu chất liệu 100% polycarbonate được nhiều người ưa chuộng hơn vì nhẹ, bền, chống thấm nước, mài mòn và phai màu.

Khóa số TSA

Khóa này phù hợp với người thường xuyên đi công tác hoặc du lịch nước ngoài vì độ bảo mật an toàn. TSA được thiết kế đóng mở dễ dàng bằng một mã số đặc biệt. Khi cần kiểm tra, nhân viên an ninh chỉ cần nhập mã số vào khóa để mở, vẫn đảm bảo không làm hỏng hay gây bất kỳ tổn hại nào đến chiếc vali của bạn. Sau khi kiểm tra, khóa sẽ được đóng lại bằng mã số ban đầu thiết lập.

Tính năng này giúp tăng cường bảo mật và đảm bảo an toàn cho hành lý trong quá trình kiểm tra tại sân bay. Du khách cũng có thể yên tâm không bị mất đồ hoặc hư hại vali do kiểm tra an ninh.

Thiết kế thông minh, tối ưu không gian bên trong

Một chiếc vali dành cho người thường xuyên di chuyển nên được thiết kế tối ưu hóa không gian chứa đồ bên trong. Hơn nữa, vali cần có thiết kế gọn nhẹ để dễ dàng di chuyển, không phải trả thêm phí hành lý quá cân.

Nên ưu tiên chọn vali có ngăn chứa khóa học và thông minh. Ảnh: KOS

Hiện nay, nhiều mẫu vali được thiết kế tích hợp cổng USB tiện lợi, phù hợp cho những ai tranh thủ làm việc tại sân bay, không phải lo lắng điện thoại hết PIN.

Đa dạng kích cỡ, dễ lựa chọn

Theo Travip, tiêu chí quan trọng cuối cùng là nên ưu tiên dòng sản phẩm đa dạng kích cỡ. "Bạn nên có ít nhất hai kích cỡ vali khác nhau. Một chiếc cỡ nhỏ cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc hành trình chỉ sử dụng hành lý xách tay. Trong khi đó, vali cỡ trung hoặc đại phù hợp cho hành trình dài ngày", anh tư vấn.

Thanh Thư