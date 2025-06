Trận hỗn chiến nổ ra khi hai bầy sư tử đối đầu để giành một con trâu quyết lực đến mức tạo cơ hội cho con mồi chạy thoát.

Trâu rừng trốn thoát khi hai đàn sư tử hỗn chiến Hai đàn sư tử hỗn chiến tạo cơ hội cho trâu rừng chạy trốn. Video: Latest Sightings

Latest Sightings hôm 7/6 đưa tin hai bầy sư tử đụng độ trong một chuyến đi săn khi cùng nhắm vào một đàn trâu rừng. Mike Kirkman, hướng dẫn viên chuyên nghiệp tại khu bảo tồn tư nhân Mala Mala, đang đưa khách đi tham quan thuộc Công viên Quốc gia Kruger thì bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn này. Hai bầy sư tử tên Eyresfield và Matshapiri cùng tiến gần đến đàn trâu rừng.

Những con sư tử cái từ bầy Eyresfield đuổi theo đàn trâu qua một lòng sông khô cạn. Chúng tìm kiếm trong làn bụi mù mịt do đàn trâu tạo ra khi chạy trốn về phía bờ kè. Phần lớn đàn trâu đã leo lên bờ sông để đến nơi an toàn hơn trên cao, nhưng một con trâu kém may mắn bị tách khỏi đàn và tụt lại. Ngay khi tách khỏi đồng loại, nó trở thành mục tiêu đi săn của bầy Eyresfield. Nhóm sư tử cái nhanh chóng giữ nó dưới lòng sông, nơi dễ bị tấn công và giết chết nhất.

Khi nhóm sư tử cái của bầy Eyresfield bước vào giai đoạn cuối cuộc săn, những con đực từ bầy Matshapiri cũng tiến vào, không phải để cạnh tranh mà để hỗ trợ. Sư tử cái là thợ săn chính trong bầy, nhưng sư tử đực sẽ tham gia săn mồi khi cần thiết. Con trâu đang đối mặt với một con sư tử cái thì con đực tiến đến khiến nó bị tấn công từ nhiều phía và không thể tự vệ. Những con sư tử tấn công từ phía sau, cẩn thận tránh xa cặp sừng lớn của trâu rừng.

Dù sự hợp tác giữa hai bầy sư tử giúp hạ gục con trâu, liên minh bất ngờ này tan vỡ một cách đột ngột. Cuộc chiến nội bộ giữa những con sư tử khiến trâu rừng không bị giám sát. Trong lúc sư tử không chú ý, con trâu bình tĩnh đứng dậy và vội vã leo lên bờ sông để gia nhập lại đàn, bỏ lại hai bầy sư tử đói bụng và tiêu hao năng lượng một cách lãng phí.

Sư tử là loài động vật có tính lãnh thổ rất mạnh mẽ, vì vậy bắt gặp hai bầy săn mồi cùng lúc trong cùng một khu vực là điều đặc biệt hiếm hoi. Sư tử đực thường phải đảm bảo ranh giới lãnh thổ của chúng không thể bị xâm phạm bởi những con khác. Một số điều kiện nhất định như khó khăn trong việc tìm mồi có thể dẫn đến tình huống đặc biệt, trong đó hai bầy đối thủ cạnh tranh hoặc đôi khi hợp tác để giành bữa ăn.

An Khang (Theo Latest Sightings)