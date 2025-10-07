Trao vợ ngoại tình cho người thứ ba

IndonesiaAnh SRH, ở làng Puudombi, tỉnh Konawe, bình thản trao vợ cho nhân tình của cô trong một nghi lễ truyền thống, nhằm giải quyết hôn nhân trong hòa bình.

Video dài khoảng hai phút, lan truyền từ ngày 20/9, ghi lại cảnh người đàn ông trung niên mặc trang phục truyền thống, cúi đầu thực hiện nghi lễ trao vợ trước sự chứng kiến của hai gia đình và quan chức địa phương.

Khi đối diện người đàn ông là nhân tình của vợ, anh SRH (tên viết tắt) nói chậm rãi: "Hãy chăm sóc cô ấy. Đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương. Suốt thời gian qua, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc bên tôi".

Những gì SRH làm là một phần của nghi lễ Mowea Sarapu truyền thống của người Tolaki, với ý nghĩa "đầu hàng" và "buông bỏ".

Lễ được tổ chức khi hai bên đồng ý chấm dứt mâu thuẫn hôn nhân hoặc mối quan hệ ngoài luồng bằng sự tôn trọng và hòa giải.

Nghi lễ Mowea Sarapu của làng Puudombi, tỉnh Konawe, hôm 20/9. Ảnh: Foto Agensi

Không giống ly hôn thông thường, Mowea Sarapu tập trung vào việc phục hồi danh dự và bình yên nội tâm cho người trong cuộc. Trong quá trình thực hiện, cả hai gia đình, lãnh đạo địa phương và cặp đôi cùng ngồi lại, xin lỗi, bàn giao trách nhiệm và chính thức kết thúc mối quan hệ.

Theo phong tục, người đàn ông mới, tức nhân tình, sẽ trao một con bò và một khoản tiền cho người chồng cũ, như biểu tượng của thiện chí và cam kết chịu trách nhiệm.

SRH là công nhân của một công ty khai thác mỏ tại Bắc Konawe. Vợ chồng anh kết hôn 5 năm thì người vợ bị phát hiện ngoại tình. Cô và nhân tình thừa nhận hành vi. Dù chịu tổn thương vì bị phản bội, anh SRH chọn hành xử ôn hòa, thực hiện nghi lễ đầy đủ theo truyền thống.

Sau khi đoạn video lan truyền, người dùng mạng Indonesia chia sẻ và bày tỏ sự khâm phục người chồng. Nhiều người gọi hành động của SRH là "đỉnh cao của sự điềm tĩnh và tôn trọng bản thân".

"Anh ấy mất vợ nhưng giữ lại được phẩm giá. Đó là chiến thắng của lòng nhân ái và sự bao dung", một người nói.

Nhật Minh (Theo WOB/sinarharian/focusmalaysia)