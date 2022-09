Trao sổ đỏ cho 48 hộ dân Thủ Thiêm khu 4,3 ha

TP HCMSau 4 năm chờ đợi, 48 hộ dân ở khu 4,3 ha - ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, đã nhận được phần đất đền bù bổ sung, chiều 16/9.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết sau 4 năm từ khi Thanh tra Chính phủ xác định khu đất 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ) nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 80% trong 331 hộ dân tại đây đã đồng thuận chính sách bồi thường, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà, đất, đang hoàn thiện thủ tục để cấp sổ đỏ. Trong 48 sổ đỏ được cấp đợt này, có 9 căn hộ và 39 nền đất, trao nhiều đợt.

Người dân nhận sổ đỏ từ TP Thủ Đức. Ảnh: Thu Hằng

Trong 20% hộ chưa đồng thuận, theo ông Tùng hầu hết cho rằng chính sách đền bù chưa thoả đáng, một số hộ chưa di dời khỏi khu 4,3 ha hiện tại. TP Thủ Đức đang lập tổ công tác vận động để thuyết phục người dân. Hiện, các hộ dân tại khu vực này được chọn các phương án hoán đổi gồm: căn hộ chung cư; nền đất tại khu 1,8 ha ở phường An Khánh; hoặc nền đất khu 50 ha ở Nam Rạch Chiếc.

Tại lễ trao giấy chứng nhận, ông Nguyễn Như Dũng, 67 tuổi, cho biết trước đây gia đình bị thu hồi 218 m2 đất tại khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ (hiện là phường An Khánh, TP Thủ Đức), nhưng do trong đó có cả diện tích đất nhà nước nên ông được bồi thường 152 m2. Theo chính sách, ông được đổi lại hai nền đất có tổng diện tích 160 m2 tại khu vực Nam Rạch Chiếc, 8 m2 dôi dư được ông mua với giá 20 triệu đồng mỗi m2.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 930 ha, được quy hoạch từ năm 1996, quy hoạch từ năm 1996, gần trung tâm quận 1, được kỳ vọng trở thành khu đô thị đẹp nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, dự án sau đó bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm, trong đó có việc thành phố thu hồi sai 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch.

Theo phương án bồi thường bổ sung được HĐND TP HCM thông qua tháng 10/2019, thành phố sẽ dựa trên giá đất các dự án lân cận theo khung giá nhà nước. Cụ thể, giá đền bù sẽ được tính theo quy chiếu hệ số, tức vẫn tính giá thị trường không kiểm soát để làm cơ sở quy chiếu hệ số tỷ lệ diện tích đất được hoán đổi. Ví dụ, một m2 ở đường Trần Não (nằm trong khu 4,3 ha) sẽ hoán đổi được bao nhiêu m2 ở đường Lương Định Của. Tiếp theo là lấy giá đất nhà nước ban hành liên quan đến những vị trí được đổi đất để tính hệ số quy đổi.

Nguyên tắc quy đổi là, vị trí đất càng xa trung tâm quận 2 thì diện tích nhận được càng lớn. Nếu người dân đem bán diện tích đất đổi được, số tiền thu về tương đồng với diện tích đất bị thu hồi trong khu 4,3 ha ở hiện tại.

Thu Hằng