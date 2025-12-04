Trào lưu 'trộm mía bị rượt đuổi' gây sốt ở Trung Quốc

Du khách đổ đến ruộng mía ở Tứ Xuyên, trải nghiệm chặt trộm cây và bị chủ vườn rượt đuổi giữa đêm, tạo cảm giác hồi hộp xen lẫn hài hước.

Tại huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên), một cánh đồng mía rộng 3 ha những ngày qua trở thành tâm điểm của mạng xã hội Trung Quốc. Thay vì bán nông sản theo cách truyền thống, Đồng Bằng Phi chủ vườn mía nảy ra ý tưởng cho du khách trải nghiệm cảm giác "trộm mía" buổi đêm. Với mức giá 9,9 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng), du khách được trang bị dao, đèn pin để tự tay chặt một cây mía mang về.

Sự kiện nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên các nền tảng video ngắn, đánh trúng tâm lý tò mò và hoài niệm tuổi thơ của nhiều người thành thị. Theo số liệu từ Red Star News, chỉ trong hai ngày cuối tuần, ước tính có hàng chục nghìn người từ các nơi đổ về ngôi làng nhỏ này.

Dòng người xếp hàng kéo dài, ánh đèn pin loang loáng khắp ruộng mía tạo nên khung cảnh náo nhiệt chưa từng có. Thậm chí, những người cao tuổi trong làng và các chú chó cũng vô tình trở thành "nhân vật quần chúng" trong các video "đi ăn trộm" của du khách.

Khách tham gia chơi trộm mía. Ảnh: Inf News

Tuy nhiên, "cơn sốt" này nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Lượng người quá đông khiến chủ vườn và chính quyền địa phương không kịp trở tay. Đồng Bằng Phi cho biết anh đã trải qua những ngày mất ngủ vì lo lắng.

"Tôi chỉ là một nông dân, không phải ông chủ lớn và không có khả năng chịu lỗ thêm nữa", anh Đồng nói, giọng khàn đặc sau nhiều ngày la hét để ổn định trật tự.

Theo chủ vườn, bên cạnh những người tuân thủ quy định, không ít du khách đã lợi dụng sự hỗn loạn để chặt phá bừa bãi. Nhiều cây mía bị chặt nham nhở, gãy đổ hoặc bị ăn dở ngay tại ruộng rồi vứt bỏ, gây lãng phí lớn. Tệ hơn, tình trạng du khách lấy mía nhưng không trả tiền, hoặc lấy luôn dao của nhà vườn.

Vấn đề an toàn cũng trở thành mối lo ngại. Cánh đồng mía vào ban đêm thiếu ánh sáng, mặt đất gồ ghề trơn trượt, di chuyển trong không gian hẹp tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng địa phương ghi nhận nhiều trường hợp du khách bị thương nhẹ do thiếu cẩn trọng trong điều kiện thiếu sáng.

Từ ngày 23/11, chủ vườn buộc phải thông báo thu thêm "phí vào cửa" 2,99 nhân dân tệ (khoảng 10.000 đồng) nhằm hạn chế lượng người. Biện pháp này khiến lượng khách giảm khoảng 30%. Nhờ sự can thiệp của cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương, tình trạng đỗ xe trái phép và mất trật tự công cộng dần được kiểm soát.

Đồng Bằng Phi chủ vườn mía ở Tứ Xuyên. Ảnh: Red Star News

Dù gây tranh cãi về vấn đề an ninh và văn hóa, không thể phủ nhận sức hút của mô hình du lịch trải nghiệm này. Nhận thấy cơ hội quảng bá, Sở Văn hóa và Du lịch huyện Thanh Thần đã nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan này tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt: du khách có "mã thanh toán" từ việc mua mía sẽ được miễn phí vé tham quan các điểm đến nổi tiếng khác trong vùng như Bảo tàng Dệt tre Quốc tế, Nhà Gấu trúc, đồng thời được giảm giá 20-50% dịch vụ lưu trú và ăn uống tại địa phương.

Đại diện ngành du lịch địa phương cho biết họ đang nghiên cứu để chuyển hóa trào lưu tự phát này thành sản phẩm du lịch bài bản hơn. Mô hình "nông nghiệp giải trí" (Agritourism) đang là xu hướng nở rộ tại Trung Quốc, khi người dân thành phố sẵn sàng chi tiền để tìm lại cảm giác thôn quê dân dã. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa trải nghiệm "hoang dã" và các quy tắc an toàn vẫn là bài toán khó.

Dưới góc độ pháp lý, giới luật sư Trung Quốc cảnh báo rằng dù tên gọi là sự kiện "trộm mía", ranh giới giữa trải nghiệm và hành vi vi phạm pháp luật cần được xác định rõ. Việc đơn vị tổ chức không có phương án đảm bảo an toàn, y tế và phòng cháy chữa cháy khi tập trung đông người có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nặng nề nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Người Trung Quốc rủ nhau trộm mía để bị chủ vườn đuổi Trò chơi trộm mía ở Trung Quốc. Video: The World of Chinese

Hoài Anh (Theo The World of Chinese, Inf News, Red Star News)