Trào lưu kinh doanh bánh dẻo ép dẹt

Bánh dẻo vốn lép vế bánh nướng nhưng nửa tháng qua, trào lưu ép dẹt, làm lạnh, cắt nhỏ thưởng thức giúp loại bánh này "cháy hàng".

Tại Hà Nội, chị Loan, quản lý một xưởng bánh, cho biết mọi năm bánh dẻo luôn tiêu thụ thấp hơn bánh nướng. Nhưng năm nay, riêng dòng sữa kem trứng muối và sen nhuyễn trứng muối bán gấp đôi sản lượng, thậm chí vượt cả bánh nướng.

"Chúng tôi giao sỉ khoảng 500-700 chiếc mỗi ngày cho các cửa hàng ở Hà Nội, Bắc Ninh và TP HCM. Nhiều khách phải chờ 1-3 ngày mới có hàng", chị nói. Một chiếc bánh 350 gram được cửa hàng này bán với giá 95.000 đồng, còn theo cặp là 170.000 đồng.

Thị trường TP HCM, sức mua loại này cũng tăng mạnh. Chị Quỳnh Thy, chủ cửa hàng thực phẩm tại phường Tân Hưng, cho hay mỗi thùng hàng nhập về khoảng 100-200 chiếc bánh dẻo, nhưng đều được đặt hết. Giá bán dao động 125.000-330.000 đồng tùy loại. "Mọi năm bánh dẻo chỉ chiếm phần nhỏ, nhưng năm nay lại là sản phẩm phổ biến nhất mùa Trung thu", chị nói.

Bánh dẻo sen nhuyễn 4 trứng muối. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo giới kinh doanh, nguyên nhân chính của "cú lội ngược dòng" nằm ở trào lưu thưởng thức mới gây sốt trên mạng xã hội. Thay vì cắt miếng lớn ăn cùng trà như truyền thống, nhiều bạn trẻ ép dẹt, làm lạnh rồi cắt nhỏ. Khi ấy, lòng đỏ trứng muối hòa vào nhân sen tạo cảm giác đậm vị, ít ngọt và mới lạ. Trào lưu nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem, biến bánh dẻo từ món "ăn cho có" thành trải nghiệm đáng thử.

Với doanh nghiệp lớn, bánh dẻo vốn là sản phẩm thường niên nhưng năm nay doanh số tăng vượt trội. Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, cho biết sản lượng bánh dẻo đã gấp đôi năm trước nhờ hiệu ứng này.

"Chúng tôi đã đạt 90% mục tiêu sản xuất bánh trung thu chỉ sau nửa mùa trăng. Riêng bánh dẻo là dòng tăng trưởng nhanh, bên cạnh các hương vị mới như trà xanh phô mai, dâu việt quất phô mai", ông nói. KIDO cũng nhận nhiều đơn hàng lớn từ các doanh nghiệp, giúp sản lượng tiêu thụ nhanh chóng tiến sát mục tiêu đề ra đầu vụ.

Đại diện Orion Vina cũng cho hay, thị trường năm nay không quá sôi động nhưng sức mua tăng hơn so với cùng kỳ. Năm nay, công ty hướng tới phân khúc tầm trung 300.000-500.000 đồng một hộp. Ngoài bánh dẻo, các loại nhân mới, hợp xu hướng như đậu xanh cốm, matcha đậu đỏ... cũng được doanh nghiệp thử nghiệm sản xuất.

Người tiêu dùng mua bánh tại một quầy bánh trung thu ở quận 1. Ảnh: Thi Hà

Loại bánh này đang là sản phẩm hút khách, song không phải ai cũng thấy đặc biệt. Chị Hoàng Anh, sống ở phường An Hội Tây (TP HCM), cho biết đã bỏ gần 600.000 đồng mua hai chiếc bánh theo trào lưu nhưng cảm nhận 'không khác nhiều ngoài việc trứng muối dàn đều hơn. Ngoài ra, bánh cũng không ngọt gắt như bánh dẻo trước đây.

Giữa lúc thị trường sôi động, cơ quan quản lý liên tục cảnh báo rủi ro an toàn thực phẩm. Tại tọa đàm chống hàng giả, hàng gian tổ chức gần đây, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cho hay nhiều sản phẩm "nhà làm" rao bán tràn lan nhưng thiếu giấy tờ công bố nguyên liệu, bao bì và chứng nhận vệ sinh. "Hàng nhà làm chỉ nên dùng trong gia đình. Nếu đưa ra thị trường mà không công bố đầy đủ, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm", bà nói.

Cục Quản lý thị trường tháng qua cũng đã thu giữ nhiều lô bánh nhập lậu. Giữa tháng 9, lực lượng tại Quảng Ninh phát hiện hơn 360 chiếc bánh trung thu cùng 124 chiếc bánh hạt dẻ, ngũ cốc không rõ nguồn gốc trị giá gần 60 triệu đồng. Trước đó, Quản lý thị trường Lạng Sơn cũng tịch thu 420 kg nhân bánh nghi nhập lậu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua bánh từ thương hiệu, cửa hàng uy tín, có nhãn mác và chứng nhận an toàn thực phẩm. Bởi lẽ, trào lưu mạng xã hội góp phần tạo sức bật cho thị trường, nhưng đi kèm là rủi ro về chất lượng nếu sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Thi Hà