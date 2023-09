Tráo hơn 500 tờ vé số của người khuyết tật

Đồng NaiPhạm Ngọc Vinh, 52 tuổi, thấy người phụ nữ không tay không chân bán vé số bên lề đường đã vào hỏi mua, tráo xấp vé số 500 tờ hết hạn.

Ngày 26/9, Vinh, quê Quảng Ngãi, bị Công an TP Biên Hòa bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Ngọc Vinh lúc bị bắt. Ảnh: Thái Hà

Nghi phạm thừa nhận, sáng hai hôm trước chạy xe SH Mode từ quận 12, TP HCM, mang theo 470 tờ vé số đã sổ mấy ngày trước xuống TP Biên Hòa, với mục đích tráo vé số còn giá trị, đem đi bán.

Khi đến đường Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, ông ta thấy chị Lê Thị Thuận bị khuyết tật, ngồi xe lăn, bán vé số nên dừng lại vờ hỏi mua. Chị Thuận đưa xấp vé số 530 tờ đài Tiền Giang, Vinh chọn mua 8 tờ, đưa tiền. Nhân lúc người phụ nữ không để ý, Vinh tráo xấp vé số cũ, bỏ đi.

Khi phát hiện sự việc, chị Thuận hô hoán nhưng Vinh đã tẩu thoát. Nạn nhân khóc lóc, đến công an trình báo. Công an TP Biên Hòa xác định nghi can có thể gây án tiếp nên cho các trinh sát "ém quân" ở các khu vực có người khuyết tật bán vé số.

Sáng nay, khi Vinh tiếp tục thực hiện hành vi tráo vé số ở phường Phước Tân, TP Biên Hòa, đem qua Bình Dương bán thì bị cảnh sát phát hiện. Số vé số của chị Thuận, Vinh đem qua TP Thuận An, Bình Dương, bán được 4,2 triệu đồng cho một đại lý (giá 8.000 đồng một tờ).

Phước Tuấn