Trao hơn 1.500 giải thưởng về an toàn giao thông

1.567 giải thưởng "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" được trao cho học sinh và giáo viên tiểu học của 63 tỉnh, thành.

Ngày 15/4 tại Đà Nẵng, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức lễ trao giải hội giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" dành cho học sinh và giáo viên cấp tiểu học cả nước năm học 2022 - 2023.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 20 giải nhì, 280 giải khuyến khích cho giáo viên; 9 giải nhất, 18 giải nhì, 30 giải ba và 1.200 giải khuyến khích dành cho học sinh. Bên cạnh đó là 10 phần thưởng dành cho các sở giáo dục đào tạo xuất sắc.

9 học sinh đạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: HVN

Tại sự kiện, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao Honda Việt Nam trong việc phối hợp triển khai hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong trường học, góp phần nâng cao kiến thức cũng như khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông tại địa phương.

9 giáo viên giành giải nhất hội giao lưu. Ảnh: HVN

Hội thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học do HVN phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) triển khai.

Chương trình hướng tới mục đích trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn nhỏ, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Chính phủ đến năm 2045 "không còn tử vong do tai nạn giao thông", cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda "không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050".

Đại diện ban tổ chức chụp ảnh cùng các sở giáo dục đào tạo và học sinh, giáo viên đạt giải. Ảnh: HVN

Hiện chương trình phủ sóng rộng khắp 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng số hơn 36 triệu học sinh tiểu học được đào tạo về an toàn giao thông qua 15 năm.

Hội thi được phát động từ tháng 12/2022 đến hết tháng 3/2023 trên cả nước thông qua hai vòng thi. Vòng một là Trắc nghiệm và tự luận (dành cho giáo viên cấp tiểu học và học sinh khối 3,4,5). Sau vòng một, ban tổ chức đã chọn ra 27 học sinh và 30 giáo viên có bài thi xuất sắc. 30 giáo viên được lựa chọn tại vòng một sẽ tham dự thi tiếp vòng 2. Tại vòng này, các giáo viên sẽ thực hiện tiết giảng mẫu và quay video gửi tới ban tổ chức với nội dung xây dựng kế hoạch bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và giảng dạy thử nghiệm ở địa phương.

Sau gần 4 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận về gần 3,3 triệu bài dự thi từ học sinh và hơn 353.000 bài tham dự của giáo viên có chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo.

"Honda Việt Nam hy vọng qua các chương trình giáo dục an toàn giao thông trong trường học, các em học sinh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông cần thiết, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam để hướng tới mục tiêu không còn tai nạn giao thông", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.