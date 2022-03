Trao giải thử thách 'BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát'

Sau gần hai tháng diễn ra, thử thách “BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát” công bố danh sách người nhận lì xì 5 triệu đồng từ BEST Express.

Chương trình "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát" do BEST Express tổ chức, diễn ra từ 17/1-28/2, dành tặng những bao lì xì thay cho lời chúc may mắn đầu năm mới gửi đến khách hàng, đối tác, cám ơn vì đã đồng hành cùng đơn vị vận chuyển thời gian qua.

Thử thách gồm ba chặng với mức giải thưởng khác nhau. Đợt một từ 17-31/1 với giải thưởng lì xì 888.000 đồng. Đợt hai từ 1-13/2, giải thưởng lì xì 8,888 triệu đồng. Đợt cuối diễn ra từ 14-28/2 với lì xì cao nhất 5 triệu đồng.

Trước khi chương trình diễn ra, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm, đối tác lâu năm của BEST Express, đã kêu gọi người hâm mộ cùng tham gia chương trình. "Lâm thấy thử thách thú vị mà lại đơn giản, dễ tham gia. Lâm muốn chia sẻ đến mọi người để ai cũng có cơ hội cùng săn lì xì của BEST Express", anh nói.

Dương Lâm livestream chia sẻ về thử thách "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát".

Trong đó, hai khán giả thành công đạt giải thưởng 888.000 đồng và 5 triệu đồng lần lượt là chủ ài khoản Facebook Bùi Văn Hưởng và Quynhh Vuu. Trong đợt thử thách thứ hai với giải thưởng 8 triệu đồng, chưa có người dùng nào đạt đến bình luận thứ 4.444 để đủ điều kiện nhận giải vì mỗi bình luận định giá là 2.000 đồng và cộng dồn.

Đến hết ngày 28/2, thử thách thu hút gần 6.300 người dùng tham gia trong tổng ba đợt. Tất cả đều tuân thủ chặt chẽ quy định chương trình. Nhiều người hào hứng rủ thêm bạn bè, người thân cùng tham gia.

BEST Express công bố hai người dùng thắng giải 888.00 đồng và 5 triệu đồng.

Bên cạnh thử thách "BEST trao lì xì, khai xuân lộc phát", đơn vị cũng tung hàng loạt voucher khuyến mãi trị giá hàng chục triệu đồng cùng điện thoại iPhone 13 Pro Max trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, nhằm mở rộng, lan tỏa lời chúc may mắn đến khách hàng, đối tác trên cả nước.

"Chúng tôi vui vì chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các khách hàng, đối tác. Đây là động lực lớn để triển khai thêm nhiều chương trình, khuyến mãi lớn, thú vị hơn trong tương lai. BEST Express cam kết luôn tích cực cải thiện dịch vụ, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đồng thời mang đến nhiều nhiều vui, tri ân vì đã đồng hành cùng đơn vị", đại diện BEST Express chia sẻ.

Nguyệt Di

Ảnh: BEST Express