Trao giải cuộc thi 'Gửi tương lai xanh 2050' mùa 2 toàn quốc

Lễ trao giải cuộc thi "Gửi tương lai xanh 2050" mùa 2 vinh danh các thí sinh xuất sắc toàn quốc, ở ba hạng mục gồm viết thư, vẽ tranh và sản xuất video.

Sự kiện do Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sáng 7/3 tại Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của 300 thí sinh xuất sắc cùng gần 100 đại diện từ các trường học trên cả nước.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Vingroup

Sau ba tháng phát động, cuộc thi nhận gần 41.000 bài dự thi từ 1.765 trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại 34 tỉnh, thành. Số lượng bài dự thi cho thấy mức độ tham gia rộng rãi của học sinh đối với các chủ đề về môi trường và phát triển bền vững. Mùa 2 có tổng giá trị giải thưởng đến 2,5 tỷ đồng. 300 tác phẩm xuất sắc được trưng bày tại triển lãm trong khuôn khổ lễ tổng kết, trao giải, đồng thời nhận giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng những phần thưởng, ưu đãi đặc biệt từ các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, 15 trường học có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật được trao giải tập thể trị giá 25 triệu đồng mỗi giải, kèm giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp cho phong trào "xanh" trong học đường. Các giải thưởng được trao theo hai bảng Tiểu học và Trung học cơ sở.

Ban tổ chức trao giải cho đại diện các trường tham gia. Ảnh: Vingroup

Trong bảng tiểu học, ba thí sinh đạt giải nhất gồm Vũ Phương Trang (Phú Thọ) với hạng mục viết thư, Vũ Minh Khôi (Hà Nội) hạng mục vẽ tranh và Hoàng Tuấn Anh (Quảng Ninh) hạng mục video. Còn ở bảng trung học cơ sở, ba thí sinh đạt giải nhất gồm Mai Nguyễn Ngân Khánh (Thanh Hóa) hạng mục viết thư, Nguyễn Hà Chi (Hà Nội) ở hạng mục vẽ tranh và Đặng Đinh Tuệ Minh (Hà Nội) hạng mục video.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm đạt giải nhất gây ấn tượng bởi góc nhìn sáng tạo, cho thấy sự tìm tòi, suy nghĩ nghiêm túc của các em học sinh về môi trường và biến đổi khí hậu. Thông qua những bức thư giàu cảm xúc, video được đầu tư về hình ảnh và hiệu ứng, cùng những nét vẽ tỉ mỉ, tinh tế, các thí sinh đã phác họa nhiều góc nhìn đa dạng về "tương lai xanh".

Nhiều bài thi được đánh giá cáo về ý tưởng, như "Hiệp ước xanh toàn cầu",kêu gọi loại bỏ năng lượng hóa thạch. Bên cạnh đó còn có bài thi mô hình "Sa bàn hành trình xanh", so sánh hiện trạng môi trường với viễn cảnh Net Zero 2050 để đề xuất các giải pháp về năng lượng, giáo dục và lối sống bền vững.

Các bài thi được trưng bày tại lễ trao giải. Ảnh: Vingroup

Ban tổ chức cho biết thêm, sự tham gia của các ngôi trường xuất sắc từ 34 tỉnh, thành trên toàn quốc cho thấy sức ảnh hưởng của cuộc thi trong việc đưa mục tiêu phát triển bền vững trở thành nội dung giáo dục trọng tâm. Trong đó có các trường trung học cơ sở: Thới Long, Hiệp Phước, Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Hương. Bên cạnh đó là trường tiểu học: Vinschool Times City, Tân Hiệp, Giao Thịnh... Các trường trên đến từ Cần Thơ, Đồng Tháp, Ninh Bình, Đồng Nai, TP HCM, Hà Nội.

Đánh giá về mùa 2 của cuộc thi "Gửi tương lai Xanh 2050", TS. Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết mùa giải tiếp tục được xây dựng như hành trình nuôi dưỡng tư duy và trách nhiệm môi trường cho thế hệ trẻ Việt Nam. Ở mùa đầu tiên, cuộc thi tập trung khơi gợi nhận thức, mùa thứ hai khuyến khích các em nhìn nhận những vấn đề môi trường theo góc nhìn hệ thống và đề xuất những giải pháp cụ thể cho tương lai. "Gửi tương lai xanh 2050" hướng đến mục tiêu là sân chơi giáo dục ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng ý thức và hành động vì môi trường cho thế hệ trẻ.

Hoàng Đan