Trao 6.800 học bổng tiếng Anh trực tuyến S80 sau hơn ba tháng

Chương trình Học bổng tiếng Anh S80 trao hơn 6.800 suất trên toàn quốc sau ba tháng triển khai, còn lại 1.200 suất cho người có nhu cầu học trực tuyến.

Chương trình do SunUni Academy cùng Báo Thanh Niên triển khai nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên và người đi làm nâng cao năng lực tiếng Anh. Học bổng cung cấp mức hỗ trợ học phí đến 70% cho các lộ trình IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến. Học viên tham gia học trực tuyến tương tác thời gian thực với giáo viên trên nền tảng ClassIn, đồng thời được tích hợp ứng dụng ELSA để luyện phát âm và duy trì thói quen luyện tập hằng ngày. Mỗi học viên có lộ trình học cá nhân hóa, đội ngũ cố vấn theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học.

Theo ban tổ chức, số lượng hồ sơ đăng ký tăng nhanh cho thấy nhu cầu học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao đang ở mức rất lớn, đặc biệt tại các địa phương ngoài thành phố lớn và trong nhóm người học có hoàn cảnh kinh tế hạn chế. Trong bối cảnh AI và toàn cầu hóa đang thay đổi nhanh chóng thị trường lao động, tiếng Anh dần trở thành điều kiện cơ bản để tiếp cận tri thức và cơ hội việc làm.

"Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận các khóa học chất lượng. Những học viên ở tỉnh xa, nơi thiếu trung tâm đào tạo bài bản, hoặc những người gặp khó khăn tài chính, là nhóm có nguy cơ bị bỏ lại phía sau rõ rệt nhất khi 'cơn bão' công nghệ quét qua", đại diện đơn vị chia sẻ về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình.

Đại diện ban tổ chức chương trình Học Bổng S80 cập nhật tình hình sau hơn ba tháng triển khai. Ảnh: SunUni Academy

Tại thị trấn Võ Lao (Lào Cai), cô giáo Tạ Thị Thanh Huyền, giáo viên tiếng Anh tại địa phương, đã nhận học bổng từ chương trình S80 để nâng cao chuyên môn, giảng dạy tốt hơn cho học sinh vùng sâu. Cô tìm đến chương trình trong điều kiện kinh tế còn hạn chế và không thể thường xuyên di chuyển xuống các thành phố lớn để học tập. Nhờ học bổng, cô tham gia khóa học trực tuyến với giáo viên, tiếp cận chương trình đào tạo bài bản ngay tại nơi sinh sống. Việc không phải đi lại giúp cô tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian, duy trì công việc giảng dạy.

Ở Cà Mau, học viên nhận học bổng S80 Lý Hoàng Yến cũng từng phải tạm dừng việc học đại học vì hoàn cảnh gia đình. Với em, Học bổng S80 là cơ hội để tiếp tục đầu tư cho bản thân trong lúc chưa thể theo đuổi con đường đại học. Sau thời gian học, nữ sinh có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc, từng bước mở rộng lựa chọn nghề nghiệp.

"Những trường hợp như cô Huyền và Hoàng Yến phản ánh một thực tế có rất nhiều người người có khát vọng học tiếng Anh nhưng bị giới hạn bởi chi phí và khoảng cách địa lý", đại diện chương trình chia sẻ.

Học viên của chương trình Học bổng tiếng Anh S80 tham gia học trên nền tảng lớp học trực tuyến ClassIn. Ảnh: SunUni Academy

Trong khuôn khổ Học bổng S80, lộ trình IELTS chiếm 55% tổng đơn đăng ký, còn lại theo chương trình Giao tiếp. Học viên theo học hai chương trình thường hướng tới mục sở hữu chứng chỉ quốc tế phục vụ học tập và làm việc, hoặc tập trung nâng cao khả năng giao tiếp và ứng dụng thực tế trong môi trường công nghệ, kinh doanh, truyền thông số.

Chương trình ứng dụng mô hình đào tạo kết hợp giữa giáo viên và công nghệ. Học viên được học trên nền tảng ClassIn, lớp học trực tuyến tương tác thời gian thực, cùng giáo viên người Việt Nam và nước ngoài có kinh nghiệm. Ngoài giờ học chính, người học được nhắc nhở tiến độ và hỗ trợ thêm để đảm bảo đầu ra.

Chương trình cũng tích hợp tài khoản ELSA ứng dụng AI để phân tích và chấm điểm phát âm, giúp người học rèn luyện kỹ năng nói. Việc làm quen với các công cụ công nghệ trong quá trình học có thể trang bị nền tảng cho người học cho bối cảnh AI ngày càng phổ biến.

SunUni Academy xây dựng nội dung đào tạo theo hướng cập nhật xu hướng số, gắn kỹ năng ngoại ngữ với khả năng khai thác tài liệu quốc tế, sử dụng công cụ AI và tư duy phản biện. Thay vì chỉ tập trung vào cấu trúc đề thi, chương trình trang bị năng lực đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, trình bày quan điểm logic và ứng dụng tiếng Anh trong môi trường công nghệ.

Lễ trao học bổng IELTS toàn phần cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ chương trình Học bổng S80. Ảnh: SunUni Academy

Hiện, ban tổ chức còn 1.200 suất trong khuôn khổ 8.000 suất ban đầu. Bên cạnh đó, chương trình dành một số suất học bổng ưu tiên cho con em thương binh, liệt sĩ như một phần trong định hướng nhân văn dài hạn. Sau khi áp dụng học bổng hỗ trợ đến 70% học phí, chi phí còn khoảng 12-15 triệu đồng cho một năm học. Học viên còn được hỗ trợ trả góp lãi suất 0% qua các đối tác của chương trình như Lotte Finance, Rootopia, Shinhan Finace... Ngoài ra, chương trình có lịch học linh hoạt nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cho học sinh, sinh viên và người đi làm.

Song song, ban tổ chức phát động cuộc thi "Tuyển chọn gương mặt truyền cảm hứng S80 - Thế hệ S80 vươn mình" nhằm tìm kiếm những câu chuyện nỗ lực học tập và khát vọng vươn lên của người trẻ.

"Đây không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là cách để lan tỏa tinh thần học tập chủ động và trách nhiệm của một thế hệ sẵn sàng thích ứng trước những thay đổi của thời đại", đại diện chương trình nói.

