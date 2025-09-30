Trao 100 điện thoại cho người dân nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Quỹ Đinh Thiện Lý phối hợp cùng CloudMosa, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng 100 điện thoại CloudPhone, sim 4G cho bà con xã Thành Thới.

Theo các đơn vị tham gia, chương trình không chỉ hỗ trợ nhu cầu liên lạc hằng ngày mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: giúp người dân, đặc biệt là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thêm công cụ để bước vào môi trường số. Điện thoại được trao tặng tích hợp nền tảng Cloud Phone, cho phép truy cập Internet, học ngoại ngữ, xem video, theo dõi tin tức hay sử dụng các ứng dụng trực tuyến chỉ với kết nối 4G.

Đại diện Tỉnh đoàn và Công ty CloudMosa trao tặng 100 điện thoại và sim 4G cho người dân tại xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Thực tế cho thấy, ở nhiều vùng sâu, vùng xa, hạ tầng công nghệ còn hạn chế, người dân ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ số. Món quà lần này được các đơn vị kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hữu ích cho bà con tại đây dễ dàng tiếp cận thông tin, học tập và giải trí ngay tại nhà.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Wu Waishan - Giám đốc tài chính CloudMosa - nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng internet không chỉ dành cho một số ít người, mà bất kỳ ai dù ở thành thị hay nông thôn, đều nên có cơ hội học tập, giải trí và kết nối. Cloud Phone ra đời chính là để đáp ứng nhu cầu đó".

Bà Wu Waishan - Giám đốc tài chính, Công ty CloudMosa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Đại diện Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý - bà Tạ Thị Thanh Thủy cho biết, việc trao tặng 100 điện thoại và sim 4G không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn khuyến khích người dân tiếp cận công nghệ một cách chủ động vào đời sống.

Tại buổi lễ, bà con tham dự còn được ban tổ chức trực tiếp hướng dẫn cách kích hoạt, cài đặt và sử dụng các tính năng cơ bản. Nhiều người dân có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng thiết bị dễ dàng.

Phó bí thư tỉnh đoàn tỉnh Vĩnh Long (áo xanh) trao tặng điện thoại cho người dân. Ảnh: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý

Đại diện lãnh đạo địa phương cho biết, chương trình tặng điện thoại là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng xã hội số và bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa dần tiếp cận với sự phát triển công nghệ.

Với 100 điện thoại Cloud Phone và sim 4G được trao tặng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội kết nối, từ việc giữ liên lạc với người thân, học tập trực tuyến đến tham gia các hoạt động cộng đồng. Đây cũng được xem là bước khởi đầu cho những chương trình dài hạn, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách số và đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người dân.

CloudMosa phát triển lĩnh vực điện toán đám mây và giải pháp trình duyệt từ xa dành cho cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Dựa trên nền tảng công nghệ cốt lõi, đơn vị cung cấp danh mục giải pháp toàn diện, hướng đến việc tái định hình trải nghiệm số và trao quyền cho người dùng với một môi trường di động nhanh hơn, an toàn hơn và tiện lợi hơn.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (Lawrence S. Ting Foundation - LSTF) là một tổ chức phi lợi nhuận địa phương từ năm 2005, với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục và y tế. Quỹ thành lập để tưởng nhớ doanh nhân Đinh Thiện Lý – nhà sáng lập Công ty Phú Mỹ Hưng, tập trung hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

Yên Chi

