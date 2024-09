'Transformers One' nhận mưa lời khen

Phim hoạt hình "Transformers One" ấn tượng về mặt hình ảnh và câu chuyện, theo tạp chí Hollywood Reporter.

Tác phẩm ra mắt toàn cầu hôm 20/9, thu hơn 11 triệu USD sau hai ngày. Dự án có kinh phí 75 triệu USD, do Josh Cooley đạo diễn, đánh dấu phiên bản hoạt hình đầu tiên của loạt phim kể từ The Transformers: The Movie (1986). Nội dung khai thác câu chuyện trên hành tinh Cybertron trước khi cuộc chiến giữa Decepticons và Autobots diễn ra. Lúc này Optimus Prime và Megatron mới chỉ là robot công nhân tên là Orion Pax (Chris Hemsworth lồng tiếng) và D16 (Brian Tyree Henry).

Trailer 'Transformers One' Trailer "Transformers One". Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm hiện thu hai tỷ đồng sau hai ngày ra mắt. Video: Paramount Pictures

Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, phim nhận 89% điểm "tươi" từ 104 bài đánh giá. Cinema Score cho dự án điểm A (phim tốt về nhiều mặt như cốt truyện, nhân vật) sau khi khảo sát khán giả. Theo giới chuyên môn, tác phẩm thành công khi đào sâu việc Optimus Prime và Megatron trở thành kẻ thù, đồng thời giới thiệu những nhân vật Cybertronians mang tính biểu tượng.

Hollywood Reporter bình luận: "Bên cạnh những cảnh hành động, bộ phim có nhiều tình tiết dí dỏm về cả lời nói và hình ảnh. Đây là sự hồi sinh của thương hiệu này". Trang Variety viết: "Transformers One giữ vững phong độ trong một năm có nhiều phim hoạt hình chất lượng cao. Bộ phim tiếp cận các nhân vật nổi tiếng của loạt phim với sự tinh tế và phức tạp. Thật thú vị khi xem phần mới trong loạt phim".

Một số chuyên trang điện ảnh khen cách xây dựng nhân vật trong phim. Theo Entertainment Weekly, Orion Pax được xây dựng là một robot mơ mộng, khác xa hình tượng Optimus Prime điềm đạm, gan dạ. Cùng người bạn thân D-16, Orion Pax tham gia nhiều trò nghịch ngợm của Transformers, đồng thời tò mò về lịch sử của Cybertron. Qua nhiều tình huống, nhân vật nhận thức được trách nhiệm, bảo vệ thế giới.

Orion Pax và D-16 có cùng ước muốn, nhưng họ chọn con đường khác nhau. D-16 muốn cứu chủng tộc của mình bằng mọi giá, chấp nhận diệt chủng và bạo lực, còn Orion Pax bảo vệ mạng sống của các robot, tìm cách hồi sinh Cybertron trong hòa bình. Sau nhiều cuộc chiến, Orion Pax vẫn cho người bạn cơ hội quay đầu và hợp tác.

Nhân vật Optimus Prime trong phim "Transformers One". Ảnh: Paramount Pictures

Nhà làm phim cài cắm mâu thuẫn, xung đột để khắc họa xã hội người máy biến hình. Phản diện Sentinel Prime lợi dụng khao khát về cuộc sống tươi đẹp của các robot để khiến nhân viên làm việc đến kiệt sức. Các thợ mỏ không có khả năng biến hình nên bị khinh miệt. Mặt khác, nhiều Cybertron phân biệt tầng lớp khác họ, bắt nạt người yếu thế.

Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Josh Cooley cho biết khó khăn trong quá trình thực hiện dự án là làm sao để phần tiền truyện hấp dẫn hơn phim gốc. "Khán giả đều biết hai nhân vật chính sẽ trở thành kẻ thù. Vì vậy, tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng cách xây dựng họ như những người bạn thân.

Loạt phim Transformers lấy cảm hứng từ dòng đồ chơi người máy cùng tên do Nhật Bản và Mỹ hợp tác sản xuất. Đạo diễn Michael Bay góp công xây dựng tên tuổi của năm phần đầu. Theo Numbers, các tác phẩm thu gần 5,3 tỷ USD, gây ấn tượng với tạo hình của dàn robot và những cảnh hành động, kỹ xảo.

Giới phê bình đánh giá thành công của thương hiệu ảnh hưởng lớn tới dòng hành động giai đoạn cuối thập niên 2000. Hollywood chi nhiều tiền hơn cho các phim lấy cảm hứng từ đồ chơi trẻ em, là bước đệm cho nhiều thương hiệu Trolls, G.I. Joe, The Lego Movie ra đời.

Quế Chi (theo Variety, Entertainment Weekly)