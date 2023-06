'Transformers 7' dẫn đầu phòng vé ở Mỹ

"Transformers: Rise of the Beasts" thu 60,5 triệu USD ba ngày cuối tuần tại Mỹ.

Phim thu thêm 110 triệu USD ở thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 170,5 triệu USD. Thành tích giúp phần bảy Transformers dẫn đầu phòng vé cuối tuần.

Lấy bối cảnh năm 1994, Transformers: Rise of the Beasts kể câu chuyện Trái đất đối mặt với thảm họa Unicron - một robot khổng lồ, có khả năng nuốt trọn các hành tinh. Các Maximal - những cỗ máy có hình dạng quái thú, thức tỉnh sau hàng trăm năm, kết hợp cùng các Autobot (robot biến hình) - chống lại phe phản diện. Đồng hành cùng họ là hai người thường - cựu quân nhân Noah (Anthony Ramos) và nhân viên nghiên cứu khảo cổ Elena (Dominique Fishback).

Trailer phim 'Transformers: Rise of the Beasts' Trailer "Transformers: Rise of the Beast". Video: Paramount Pictures

Anthony Ramos - đóng cựu quân nhân Noah - nói với EW: "Với fan của Transformers, phần phim mới có ý nghĩa lớn. Họ chờ đợi được xem những nhân vật quen thuộc, nhất là Unicron".

Ngoài ra, Transformers 7 học Bumblebee (phần phim Transformers 2018) cách xây dựng nhân vật chân thật. Do đó, nhân vật trong phần mới có tính cách gần gũi, hợp thị hiếu khán giả hơn. Trên CinemaScore, phim nhận điểm A-, bên cạnh ý kiến cho rằng phim đầu tư kỹ xảo nhưng kịch bản nhạt.

Nhân vật Optimus Prime được fan yêu thích trong "Transformers 7". Ảnh: Paramount Pictures

Theo Deadline, doanh thu cao là tín hiệu đáng mừng sau khi doanh thu các phần Transformers giảm nhẹ, nhất là The Last Knight (2017) không đạt thành tích tốt. Sau 16 năm theo đuổi thương hiệu của binh đoàn robot, hãng phim có cơ sở tin rằng chủ đề này "chưa lụi tàn".

Cạnh tranh sít sao với phim là Spider Man: Across the Spider-Verse. Đầu tháng 6, phim về người nhện mở màn thành công trong tuần đầu với hơn 120 triệu USD. Ở cuối tuần thứ hai, tác phẩm mang về 55,4 triệu USD, ít hơn 5 triệu USD so với Transformer. Hiện hai phim "ngang tài ngang sức" trên đường đua phòng vé.

Nhờ doanh thu tốt của các phim, phòng vé ở Mỹ mùa hè (từ ngày 1/ 5 đến 11/ 6) khởi sắc, tăng 5% so với năm 2022, theo Comscore. Các nhà phân tích hy vọng với việc các bom tấn The Flash, Elemental sắp vào cuộc đua, tình hình phòng vé sẽ ngày càng khả quan hơn.

Ngoài hai phim đầu bảng, vào cuối tuần, doanh thu của The Little Mermaid, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Boogeyman đều giảm mạnh, hơn 40% so với tuần trước.

Quỳnh Quyên (theo Deadline)