Tránh xe đầu kéo, xe bán tải xô người đi xe máy

Lâm ĐồngXe đầu kéo lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên khiến lái xe bán tải vội vàng đánh lái, xô vào người đi xe máy hôm 11/9.

Tránh xe đầu kéo, xe bán tải hất ngã người đi xe máy Video: Phi Hường

Tình huống giao thông: Trời tối, chiếc xe đầu kéo phóng tốc độ cao lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt lên. Lúc này một xe bán tải ngược chiều xe đầu kéo phóng tới. Bị bất ngờ, lái xe bán tải đánh lái sang phải để tránh xe đầu kéo thì xô vào một người đi xe máy. May mắn không có tai nạn xảy ra. Vụ việc xảy ra tại quốc lộ 20 đi qua địa phận Đức Trọng cũ.

Kỹ năng lái xe: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, đường hẹp, các phương tiện kiểm soát tốc độ giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu. Các phương tiện chỉ được phép vượt lên khi đảm bảo an toàn, tình huống vượt ẩu của xe đầu kéo trong video tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn liên hoàn cao.

Nghị định 168/2024 quy định đối với những trường hợp ôtô không được phép vượt vẫn cố tình vượt sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng.

Nguyên Vũ