Tranh vẽ Tintin đạt giá kỷ lục 2 triệu Euro

Bức họa nhân vật Tintin của Hergé lập kỷ lục thế giới khi đạt giá hơn 2,1 triệu Euro (54 tỷ đồng).

Tại buổi bán đấu giá hôm 10/2 do Artcurial của Pháp tổ chức, bức tranh đen trắng Tintin in America được bán với giá 2.158.000 euro. Éric Leroy, chuyên gia phim hoạt hình tại Artcurial cho biết, con số này đạt mức giá kỷ lục mới về tác phẩm gốc đen trắng. Tranh được vẽ bằng mực Ấn Độ, than chì, bút chì xanh và bột màu hiệu chỉnh, kèm giấy chứng nhận từ Hergé.

Tranh "Tintin in America" của họa sĩ nổi tiếng Hergé. Ảnh: Artcurial

Tintin in America vẽ năm 1942 từng được sử dụng cho ấn bản màu của cuốn sách cùng tên năm 1946. Cuốn sách là phần thứ ba trong series Những cuộc phiêu lưu của Tintin của Hergé, kể về chàng phóng viên trẻ người Bỉ và chú chó Snowy. Trong phần này, cả hai đi du lịch đến Mỹ - nơi Tintin báo cáo về tội phạm có tổ chức ở Chicago.

Truyện Những cuộc phiêu lưu của Tintin của Hergé là một trong những truyện tranh nổi tiếng nhất thế kỷ 20 của họa sĩ Hergé (tên thật: Georges Prosper Remi). Tác phẩm lần đầu tiên ra mắt ở Bỉ vào ngày 10/1/1929 trên tờ Le Petit Vingtième. Truyện gây tiếng vang và thu hút sự chú ý của nhiều giới, độc giả nhiều độ tuổi lúc đó.

Đến năm 1948, bộ truyện được xuất bản lần đầu tiên thành sách và được nhiều nơi trên thế giới chuyển ngữ. Đến nay, nhân vật Tintin và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm vòng quanh thế giới vẫn giữ được sức hút với nhiều độc giả nhờ lối kể chuyện hấp dẫn, hài hước, hình ảnh đẹp, sống động.

Ngoài truyện tranh Tintin, họa sĩ người Bỉ còn được biết tới với loạt truyện Quick & Flupke (1930-1940) và Những cuộc phiêu lưu của Jo, Zette và Jocko (1936-1957). Tác phẩm của ông được thực hiện với phong cách vẽ ligne claire riêng biệt và tiên phong. Ligne claire (tiếng Pháp nghĩa là rõ nét) là phong cách dùng các nét đậm và rõ với độ dày bằng nhau và không đứt gãy, đồng thời giảm độ tương phản. Hergé qua đời năm 1983 ở tuổi 75.

Họa Mi (theo Guardian)