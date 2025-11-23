Tranh về tình người giữa lũ lịch sử ở miền Trung

Bức Nội để tụi con đưa đến nơi an toàn khắc họa cảnh lực lượng cứu hộ xuyên đêm cõng người già, trẻ nhỏ khỏi những mái nhà ngập đến nóc.
Họa sĩ cho biết những ngày qua, theo dõi trên báo chí, anh xót xa trước cảnh lũ lụt lịch sử miền Trung. Anh thực hiện bộ tranh Thương quá đồng bào tôi, nói lên sự đồng cảm tới những người đang hứng chịu thiên tai.
Bức Nội để tụi con đưa đến nơi an toàn khắc họa cảnh lực lượng cứu hộ xuyên đêm cõng người già, trẻ nhỏ khỏi những mái nhà ngập đến nóc.
Họa sĩ cho biết những ngày qua, theo dõi trên báo chí, anh xót xa trước cảnh lũ lụt lịch sử miền Trung. Anh thực hiện bộ tranh Thương quá đồng bào tôi, nói lên sự đồng cảm tới những người đang hứng chịu thiên tai.
Hai cụ già được cán bộ chiến sĩ quân đội, công an dùng phao cứu hộ đưa ra khỏi vùng nước dữ.
Hai cụ già được cán bộ chiến sĩ quân đội, công an dùng phao cứu hộ đưa ra khỏi vùng nước dữ.
Họa sĩ ấn tượng với cảnh người dân cả nước hướng về miền Trung trong tinh thần tương thân, tương ái, "nước rút đến đâu xe vào đến đó". Nhà nhà, người người lũ lượt tìm đến các điểm tập kết hàng cứu trợ vùng lũ, ai có gì góp nấy. Những đoàn cứu trợ nối đuôi nhau chở lương thực tiếp tế bà con.
Họa sĩ ấn tượng với cảnh người dân cả nước hướng về miền Trung trong tinh thần tương thân, tương ái, "nước rút đến đâu xe vào đến đó". Nhà nhà, người người lũ lượt tìm đến các điểm tập kết hàng cứu trợ vùng lũ, ai có gì góp nấy. Những đoàn cứu trợ nối đuôi nhau chở lương thực tiếp tế bà con.
Trong bức Mẹ con mình đã an toàn, họa sĩ vẽ lại cảnh Nguyễn Kiều My (26 tuổi) cùng con gái sơ sinh 20 ngày tuổi được giải cứu, sau hai ngày bị mắc kẹt trong tâm lũ ở thôn Đông Ba (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa),
Trong bức Mẹ con mình đã an toàn, họa sĩ vẽ lại cảnh Nguyễn Kiều My (26 tuổi) cùng con gái sơ sinh 20 ngày tuổi được giải cứu, sau hai ngày bị mắc kẹt trong tâm lũ ở thôn Đông Ba (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa),
Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 bay ra khu vực ngập nặng ở Khánh Hòa và Đăk Lăk (Phú Yên cũ), làm nhiệm vụ cứu nạn, thả lương thực cứu trợ.
Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 bay ra khu vực ngập nặng ở Khánh Hòa và Đăk Lăk (Phú Yên cũ), làm nhiệm vụ cứu nạn, thả lương thực cứu trợ.
Tác giả vẽ bức Lời nguyện cầu thay nỗi lòng người dân, mong cho mưa đừng rơi, nước ngừng lên sau chuỗi ngày đuối sức vì tránh lũ trên nóc nhà.
Tác giả vẽ bức Lời nguyện cầu thay nỗi lòng người dân, mong cho mưa đừng rơi, nước ngừng lên sau chuỗi ngày đuối sức vì tránh lũ trên nóc nhà.
Những con trâu, bò vốn là "đầu cơ nghiệp" của nông dân, chết trong rốn lũ Tuy An Đông, Đăk Lăk (huyện Tuy An, Phú Yên cũ), giữa khung cảnh tan hoang.
Sáng 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến 7h, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết, hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi.
Những con trâu, bò vốn là "đầu cơ nghiệp" của nông dân, chết trong rốn lũ Tuy An Đông, Đăk Lăk (huyện Tuy An, Phú Yên cũ), giữa khung cảnh tan hoang.
Sáng 23/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đến 7h, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết, hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi.
Tranh sơn dầu Ngóng trông khắc họa cảnh nhiều gia đình phải leo lên mái nhà, chờ người đến cứu khi nước ngập sâu.
Tranh sơn dầu Ngóng trông khắc họa cảnh nhiều gia đình phải leo lên mái nhà, chờ người đến cứu khi nước ngập sâu.
Nước mắt ngư dân là nỗi lòng của một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở biển Nhơn Hải, Bình Định (cũ). Ông ôm một mảnh của chiếc tàu - vốn là "nồi cơm" của gia đình - sau khi bị bão Kalmaegi (bão số 13) đánh vỡ nát đầu tháng 11.
Nước mắt ngư dân là nỗi lòng của một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở biển Nhơn Hải, Bình Định (cũ). Ông ôm một mảnh của chiếc tàu - vốn là "nồi cơm" của gia đình - sau khi bị bão Kalmaegi (bão số 13) đánh vỡ nát đầu tháng 11.
Hàng cây sao 133 năm tuổi ở nhà thờ Làng Sông, Bình Định (cũ) trơ trọi sau khi bão Kalmaegi quét ngang.
Hàng cây sao 133 năm tuổi ở nhà thờ Làng Sông, Bình Định (cũ) trơ trọi sau khi bão Kalmaegi quét ngang.
Làng chài ở Phú Yên, Bình Định (cũ) bị gió to, sóng lớn đánh tan hoang, hàng trăm lồng, bè nuôi cá bị cuốn trôi, sau bão Kalmaegi.
Họa sĩ Lê Sa Long tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng đoạt giải nhất "Chân dung ký họa màu nước" năm 1999 do Hội Mỹ thuật TP HCM đồng tổ chức. Năm 2018, anh đoạt giải nhì vẽ về đất nước, con người Rumani, do lãnh sự quán tại TP HCM tổ chức. Anh từng gây chú ý với loạt tranh về tình người trong đại dịch, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những "người tình âm nhạc".
Làng chài ở Phú Yên, Bình Định (cũ) bị gió to, sóng lớn đánh tan hoang, hàng trăm lồng, bè nuôi cá bị cuốn trôi, sau bão Kalmaegi.
Họa sĩ Lê Sa Long tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM, từng đoạt giải nhất "Chân dung ký họa màu nước" năm 1999 do Hội Mỹ thuật TP HCM đồng tổ chức. Năm 2018, anh đoạt giải nhì vẽ về đất nước, con người Rumani, do lãnh sự quán tại TP HCM tổ chức. Anh từng gây chú ý với loạt tranh về tình người trong đại dịch, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những "người tình âm nhạc".
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp