Tranh về nhật thực năm 1966 đạt giá 11 triệu USD

Bức "Nhật thực" của họa sĩ Trung Quốc Trương Đại Thiên được gõ búa ở mức gần 80 triệu NDT (11 triệu USD).

Theo The Value, tác phẩm được trả cao nhất ở phiên đấu giá do China Guardian tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 5/6. Giá bán gấp bốn lần so với mức ước tính ban đầu của hãng là 20 triệu tệ.

Tranh chủ đề thiên văn, lấy cảm hứng từ hiện tượng nhật thực hiếm gặp tại São Paulo, Brazil năm 1966. Mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, tạo nên quầng sáng màu vàng. Vệt nhật thực rộng gần 80 km, kéo dài hơn 7 phút, bao phủ gần như toàn bộ thành phố Trương Đại Thiên cư trú bấy giờ, mang lại cho ông cảm hứng sáng tác mạnh mẽ.

"Nhật thực" của Trương Đại Thiên. Ảnh: The Value

Một năm sau, bức Nhật thực theo phương pháp đổ mực, loang màu ra đời, kích thước 127,5 x 63 cm. Năm 1969, tác phẩm được đưa tới triển lãm ở California, Mỹ, từ đó luôn nằm trong bộ sưu tập của vợ, con Trương Đại Thiên.

Trên khung giấy vàng, họa sĩ loang mực tạo lớp nền tượng trưng bầu trời âm u khi bị che khuất. Khi ánh mặt trời lóe lên, đỉnh núi ở phía xa như được dát vàng. Bầu trời ở góc phải được tạo vẻ trầm mặc, óng ánh.

Giới chuyên môn đánh giá phần dưới bức tranh là những nét vẽ kỳ ảo nhất. Cổ thụ như rồng uốn, làm nổi bật sự hùng vỹ của đỉnh núi phía xa. Các màu sắc lam, lục, đỏ trên cây sống động.

Một phần bức "Nhật thực". Ảnh: The Value

Trương Đại Thiên sinh năm 1899 ở tỉnh Tứ Xuyên, vào cuối triều đại Thanh. Thuở nhỏ, ông học hội họa từ mẹ và anh trai, Trương Thiện Tử - họa sĩ sở trường vẽ hổ. Thời thanh niên, ông sang Nhật Bản du học, sau đó phiêu bạt nhiều quốc gia. Trương Đại Thiên được gọi là họa sĩ của những chuyến lữ hành. Vì nhiều lý do, nửa cuối đời, ông không quay lại cố hương. Họa sĩ sống tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Argentina, Brazil, Mỹ, Pháp, Đài Loan.

Họa sĩ Trương Đại Thiên. Ảnh: Chinatimes

Trương Đại Thiên trở thành bậc thầy hội họa nhờ phong cách biến hóa, sáng tạo trong nghệ thuật. Ông tinh thông từ vẽ chân dung, chim muông tới sơn thủy, hoa lá. Nghệ sĩ để lại lượng tác phẩm đồ sộ bởi mỗi năm, ông sáng tác khoảng 500 bức tranh. Dù sinh sống ở hải ngoại, Trương Đại Thiên luôn nói tác phẩm của ông bắt nguồn từ nghệ thuật truyền thống ở quê hương.

Từ những năm 1920 đến nay, tác phẩm của Trương Đại Thiên ngày càng được săn đón, giúp nghệ sĩ trở thành "Ông hoàng" làng hội họa Trung Quốc. Theo thống kê của hãng Artprice (Pháp), năm 2016, tổng trị giá tác phẩm được đấu giá của Trương Đại Thiên đạt 350 triệu USD, cao hơn tranh của Picasso trong năm đó. Từ năm 1993 tới 2019, tác phẩm được bán của Trương Đại Thiên đạt tổng trị giá hơn 2,6 tỷ USD.

