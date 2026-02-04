Tranh vẽ ngựa bằng phấn màu của cô giáo mỹ thuật gây sốt

Cô Vũ Mặc Khuê Trâm vẽ tám con ngựa trên bảng với đủ sắc màu, gửi thông điệp ''Mã đáo thành công'' cho năm mới.

Bức vẽ linh vật ngựa bằng phấn màu của cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm mới đây được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Dưới bình luận ở các bài đăng, nhiều người nói ấn tượng cách cô phối màu, tạo hình con vật sinh động.

Tác phẩm ''Mã đáo thành công'' của cô Vũ Mặc Khuê Trâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô giáo dành bốn ngày để hoàn thiện tác phẩm, tranh thủ vẽ vào thứ bảy, chủ nhật và những hôm trống tiết dạy. So với các tranh linh vật khác cô từng thực hiện, bức Mã đáo thành công tốn thời gian hơn do phải khắc họa nhiều con vật, đồng thời diễn tả thần thái, các bước chân linh hoạt, điểm nhấn là đôi mắt. Mỗi con ngựa được cô chồng từ bốn đến năm lớp màu để tạo độ sáng, tối, đậm, nhạt. Theo tác giả, khi vẽ xong bức họa, nhiều học sinh và giáo viên khác đều bất ngờ, thích thú chụp ảnh cùng.

Cô Vũ Mặc Khuê Trâm vẽ trang trí Tết trên bảng phấn từ năm 2023. Đến năm Bính Ngọ, cô cho rằng chỉ vẽ một con ngựa sẽ khiến bức tranh đơn điệu. Cô quyết định khắc họa tám con, gửi thông điệp ''Mã đáo thành công'', mong muốn nhà trường có một năm mới thuận lợi. Ngoài dịp Tết, cô giáo cũng thường trang trí bảng trong các buổi sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai hoặc ngày họp phụ huynh.

Bức vẽ mừng xuân Giáp Thìn của cô giáo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng tiếp xúc và thực hành vẽ bằng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, song ở trường học, cô chọn phấn màu để gần gũi với học sinh. Theo cô, vẽ bằng phấn màu hạn chế trong việc giữ độ bền, song vẫn tạo dấu ấn riêng. Ngoài giờ dạy, cô vẽ thêm tranh sơn dầu, trang trí các vật dụng hàng ngày để thỏa đam mê hội họa.

Cô giáo Vũ Mặc Khuê Trâm sinh năm 1987, công tác tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, Đăk Lăk. Cô từng học hệ Cao đẳng trường Đại học Khánh Hòa, hiện học liên thông đại học tại trường Đại học Nghệ Thuật Huế. Dịp Tết Quý Tỵ, cô cũng tham gia một triển lãm tranh.

Cô Vũ Mặc Khuê Trâm bên tác phẩm của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Linh