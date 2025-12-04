Tranh vẽ cổ thụ ở đền thờ Ngô Quyền đoạt giải nhất

Bức tranh ''Dưới bóng ngàn năm'' của tác giả Lê Phi Hùng thắng cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ hai.

Tác phẩm được vinh danh tại lễ trao giải ở Hà Nội, hôm 3/12. Họa sĩ Lê Phi Hùng - giảng viên trường Đại học Mỹ thuật TP HCM - cho biết dành sáu tháng hoàn thành bức khắc gỗ trên giấy dó, gồm cả công đoạn chỉnh sửa phác thảo, chọn bố cục.

Họa sĩ Lê Phi Hùng nhận mức thưởng 75 triệu đồng cho tác phẩm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Lần đầu đến đền thờ Ngô Quyền, tác giả ấn tượng cây cổ thụ, gắn với câu chuyện được người dân địa phương kể lại là nơi quân lính luyện tập, buộc ngựa nghỉ ngơi trước trận Bạch Đằng năm 938. Điều này gợi cho Lê Phi Hùng cảm giác thiêng liêng, thôi thúc anh ghi lại dấu tích lịch sử. Tác giả sử dụng kỹ thuật trổ nét của các nghệ nhân khắc tranh dân gian Đông Hồ để thể hiện những chi tiết thân, lá cây.

Tham gia cuộc thi, họa sĩ Lê Phi Hùng mong muốn sự kiện tiếp tục lan tỏa giá trị di sản đến công chúng, nhất là người trẻ. Anh cũng hy vọng sáng tác của mình góp một phần tiếng nói trong việc gìn giữ, tôn vinh văn hóa dân tộc.

Thạc sĩ Lê Phi Hùng (trái) ở lễ trao giải. Anh 47 tuổi, hiện là Phó trưởng khoa Mỹ thuật tạo hình, ngành Đồ họa, trường Đại học Mỹ thuật TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hai giải nhì thuộc về bức in khắc đồng Huế tình khúc tứ thời của Trần Thị Thanh Dung và tranh acrylic trên vải Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của Trương Mạnh Sáng, mỗi tác giả nhận 50 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao ba giải ba, mỗi cá nhân được 40 triệu đồng, 19 hạng khuyến khích và ba giải trẻ, mỗi người nhận 10 triệu đồng. Các sáng tác đang được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 3 đến 7/12.

Cuộc thi Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ hai phát động vào tháng 9/2024, hạn cuối nhận bài dự thi là tháng 11 năm nay. Sự kiện do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu phối hợp tổ chức.

Sau 13 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được 1.320 bài thi thuộc nhiều thể loại như tranh acrylic, sơn dầu, sơn mài, lụa, đồ họa - khắc in... của 900 tác giả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Từ con số 100 sáng tác lọt vào vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn được 70 tác phẩm ở vòng chung khảo.

Bức ''Huế tình khúc tứ thời'' của tác giả Trần Thị Thanh Dung giành giải nhì. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - cho biết cuộc thi lần này có số lượng tác giả, tác phẩm tăng gấp 1,5 đến hai lần. Điều này cho thấy sự quan tâm đến di sản văn hóa của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ ngày càng được nâng cao. Việc bổ sung giải trẻ dành cho lứa tuổi từ 6 đến 22 là điểm mới của mùa thi thứ hai, tạo cơ hội để các học sinh, sinh viên thể hiện tình yêu với di sản văn hóa của đất nước.

Phương Linh