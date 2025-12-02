Tranh về Chúa Jesus thất lạc hơn 400 năm

PhápBức "Chúa trên thánh giá" theo trường phái Baroque của danh họa Peter Paul Rubens, được đấu giá 2,7 triệu USD, sau bốn thế kỷ mất tích.

Theo ArtNews, nhà đấu giá Osenat chào bán tác phẩm tại Versailles hôm 30/11, ước tính thu về từ một đến hai triệu euro. Sau đó, tranh được chốt với giá 2,3 triệu euro (2,7 triệu USD), nhưng người mua phải trả tổng cộng 2,94 triệu euro (khoảng 3,4 triệu USD) do tính thêm các khoản phí khác.

Bức tranh "Chúa trên thánh giá" trị giá hơn 3,4 triệu USD (khoảng 71 tỷ đồng), có kích thước 105,5 x 72,5 cm. Ảnh: AFP

Christ on the Cross (Chúa trên thánh giá) ra đời năm 1613, mô tả cảnh Chúa Jesus bị treo trên thánh giá - chủ đề thường gặp trong tranh của bậc thầy Baroque Peter Paul Rubens. Tháng 9/2024, ông Jean-Pierre Osenat - 79 tuổi, chủ tịch đơn vị đấu giá Osenat - phát hiện tác phẩm trong một dinh thự ở Paris, Pháp, trước khi chuẩn bị bán bất động sản này.

Theo AFP, ban đầu ông Osenat không nghĩ may mắn tìm được đồ có giá trị. Ông mang tranh đến Centrum Rubenianum - ủy ban nghiên cứu di sản của Rubens tại Bỉ - để xác thực bằng phương pháp chụp X-quang và phân tích sắc tố. Sử gia nghệ thuật Đức Nils Büttner - chuyên gia hàng đầu về Rubens - công nhận nguồn gốc tranh, tự gọi điện cho Osenat để thông báo.

Trò chuyện với Guardian, Nils Büttner cho biết danh họa thường vẽ cảnh Chúa bị đóng đinh, nhưng đây là bức hiếm hoi mô tả nỗi đau thể xác của Ngài. Ông Büttner nhận định: "Đây là bức duy nhất cho thấy máu, nước chảy ra từ vết thương bên hông của Chúa Jesus. Rubens chỉ vẽ đề tài này một lần".

Chân dung tự họa của bậc thầy Peter Paul Rubens, ra đời năm 1623. Ảnh: Royal Collection Trust

Hiện có ít thông tin về hoàn cảnh sáng tác. Theo Jean-Pierre Osenat, một họa sĩ hàn lâm người Pháp tên William-Adolphe Bouguereau mua lại tranh vào thế kỷ 19, truyền lại cho nhiều thế hệ trong gia đình Bouguereau. Dù chưa từng thấy bức họa trực tiếp, giới sử học công nhận sự tồn tại của tranh nhờ một bản khắc mô tả lại tác phẩm do người cùng thời Peter Paul Rubens thực hiện.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, Jean-Pierre Osenat cho rằng Christ on the Cross là kiệt tác của Peter Paul Rubens, được danh họa vẽ trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. "Đây chính là khởi đầu của trường phái Baroque, khắc họa hình ảnh Chúa bị đóng đinh, cô lập nhưng rực rỡ, nổi bật giữa nền trời u ám, đầy tính đe dọa", ông nói trong cuộc phỏng vấn với AFP.

Peter Paul Rubens (1577-1640) sinh ở Đức, có bố mẹ là người Bỉ. Ông là một trong những bậc thầy của phong cách nghệ thuật Flemish Baroque, nổi tiếng với cách mô tả ánh sáng kịch tính kết hợp chủ nghĩa hiện thực và các chi tiết tỉ mỉ. Một số kiệt tác của ông là The Descent from the Cross, Judgement of Paris, Equestrian Portrait of the Duke of Lerma.

Trịnh Lâm (theo ArtNews, Guardian, NPR)