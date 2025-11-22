Tranh tự họa của Frida Kahlo có giá gần 55 triệu USD

Bức "Giấc mơ" của danh họa Mexico Frida Kahlo trị giá 54,7 triệu USD (hơn 1.400 tỷ đồng), là tác phẩm đắt nhất do tác giả nữ thực hiện.

Tối 20/11 tại New York, Sotheby's tổ chức buổi đấu giá loạt tranh thuộc trường phái Siêu thực Exquisite Corpus: Surrealist Treasures Evening Auction. Kiệt tác Giấc mơ (Cái giường) của Frida Kahlo là một trong những bức tranh nổi bật nhất, được gõ búa với giá 47 triệu USD chỉ sau bốn phút. Đơn vị không tiết lộ danh tính người mua.

Trước đó, các chuyên gia ước tính tác phẩm thu về từ 40 đến 60 triệu USD. Theo ArtNews, mức giá nâng lên thành 54,7 triệu USD do bao gồm các khoản thuế phí, lập kỷ lục tranh đắt nhất do một nữ họa sĩ thực hiện. Danh hiệu này từng thuộc về bức Jimson Weed/White Flower No. 1 (1932) trị giá 44,4 triệu USD của danh họa Mỹ Georgia O'Keeffe (1887-1986) trong phiên đấu giá của Sotheby's năm 2014.

Tác phẩm có tên gốc "El sueño (La cama)" được dịch sang tiếng Anh là "The Dream (The Bed)", hiện là bức họa đắt nhất trong di sản của Frida Kahlo. Ảnh: Sotheby's

Đây cũng là tác phẩm nghệ thuật Mỹ Latin có giá trị cao nhất trong lịch sử, từng thuộc về một nhà sưu tầm người Brazil - Selma Ertegen - trong 45 năm. Theo New York Times, bà mua tranh với giá 51.000 USD từ Sotheby's năm 1980. Lần gần nhất bức họa được trưng bày công khai là vào thập niên 1990. Do lo lắng kiệt tác có thể biến mất khỏi tầm mắt công chúng một lần nữa, một số nhà sử học nghệ thuật yêu cầu tranh phải xuất hiện trong các cuộc triển lãm sắp tới ở New York, London và Brussels.

Frida Kahlo de Rivera sinh năm 1907, là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất Mexico, nổi tiếng với những bức chân dung tự họa. Các tác phẩm của bà được vinh danh như biểu tượng văn hóa bản địa, đậm tính nữ thông qua hình vẽ mô tả trải nghiệm và vóc dáng phụ nữ. Bức tranh đắt giá thứ hai trong di sản của Frida là Diego y Yo (Diego và tôi), có giá 34,9 triệu USD vào năm 2021.

Chân dung danh họa Frida Kahlo (1907-1954). Ảnh: Bảo tàng V&A

The Dream ra đời năm 1940, mô tả dáng vẻ ngủ say của họa sĩ. Theo CNN, chiếc giường là chi tiết thường thấy trong tranh của Frida Kahlo, biểu tượng cho sự kiên cường bởi phần lớn cuộc đời bà gắn liền bệnh tật. Từ nhỏ, Frida có sức khỏe kém, từng mắc bệnh bại liệt năm sáu tuổi. 18 tuổi, bà suýt chết sau tai nạn xe buýt, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trên cột sống và xương chậu. Bà bó bột cho đến khi qua đời năm 1954 ở tuổi 47.

Vụ tai nạn giao thông cũng khiến bà nằm liệt giường trong khoảng thời gian dài. Frida Kahlo bắt đầu vẽ tranh trong giai đoạn này, xem hội họa như cầu nối giữa các thế giới để khám phá sự hữu hạn của đời người. Tuy phong cách của bà được đánh giá mang tính siêu thực, danh họa phản đối việc bị gán mác theo trường phái này. Bà từng nói: "Tôi chưa bao giờ vẽ những giấc mơ. Tôi vẽ thực tại của chính mình".

Các chuyên gia của nhà đấu giá mô tả tác phẩm "mang đến sự chiêm nghiệm ma quái về ranh giới mong manh giữa giấc ngủ và cái chết", cho rằng bộ xương là lời nhắc nhở bà tính sự hữu hạn. Theo CNN, thời điểm bà vẽ bức tranh cũng là giai đoạn cuộc đời trải qua nhiều biến động. Đó là năm bà tái hôn họa sĩ Diego Rivera sau một năm hai người ly hôn, đồng thời là lúc tình cũ của bà - nhà cách mạng Nga Leon Trosky - bị ám sát.

Bà Anna Di Stasi - đứng đầu bộ phận nghệ thuật Mỹ Latin của đơn vị đấu giá - nhận xét bức tranh hội tụ tất cả dấu ấn đặc trưng của tranh Frida Kahlo: chân dung tự họa, hình ảnh siêu thực, chiều sâu tâm lý cùng cảm giác kết nối sâu sắc giữa họa sĩ và người xem.

"Frida Kahlo chiếm một vị trí độc nhất trong lịch sử nghệ thuật. Có một sự liên kết về mặt tinh thần giữa người xem và tranh của bà - các tác phẩm vừa mang tính cá nhân sâu sắc, vừa có sức lan tỏa rộng rãi", bà Stasi nói thêm.

Trịnh Lâm (theo Guardian, CNN, ArtNews)