Tranh thiên thần trong nhà thờ Italy 'giống hệt' Thủ tướng Meloni

Giới chức Italy mở cuộc điều tra về phản ánh chân dung thiên thần trong bức bích họa phục chế tại nhà thờ ở Rome giống hệt Thủ tướng Giorgia Meloni.

Bộ Văn hóa Italy gần đây nhận được nhiều phản ánh của người dân về bức bích họa được phục chế trong Nhà nguyện Các Linh hồn nơi Luyện ngục, thuộc Vương cung thánh đường Thánh Lawrence ở Lucina, trung tâm thủ đô Rome.

Công việc phục chế đã hoàn thành vào tháng 12/2025, nhưng những hình ảnh so sánh được đăng trên mạng xã hội gần đây cho thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa gương mặt thiên thần trong bức bích họa với chân dung Thủ tướng Giorgia Meloni.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và gương mặt thiên thần trong bức bích họa tại một nhà nguyện ở Rome. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Văn hóa Italy Alessandro Giuli đã chỉ đạo điều tra liệu người phục chế có cố tình thêm khuôn mặt bà Meloni vào bức bích họa hay không. Cơ quan Giám sát Di sản Rome, đơn vị quản lý các di tích khảo cổ và lịch sử của thủ đô Italy, được giao nhiệm vụ điều tra sự việc.

"Cơ quan Giám sát đã khởi động việc tra cứu tư liệu lưu trữ nhằm xác định các tài liệu, ảnh chụp hoặc bản vẽ của bức tranh gốc trong nhà nguyện ở Lucina, được vẽ vào năm 2000. Hoạt động này nhằm đối chiếu với phần trang trí hiện nay. Những họa tiết trang trí này có từ năm 2000, không phải di sản văn hóa. Trên thực tế, chúng thậm chí còn không được bảo vệ", văn phòng của bà Daniela Porro, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Đặc biệt của Rome, hôm 3/2 cho hay.

Theo bà, mọi sửa đổi đều được phép vì đây là tác phẩm đương đại, nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

Chuyên gia Bruno Valentinetti xác nhận ông là người tiến hành công tác phục chế bức bích họa với tư cách tình nguyện viên mà không nhận thù lao. Ông phủ nhận việc chỉnh sửa bức tranh để trông giống Thủ tướng Meloni, nói rằng đã sao chép theo bức vẽ gốc năm 2000.

Cha xứ của nhà nguyện, Hồng y Baldo Reina, ra tuyên bố cho biết việc chỉnh sửa khuôn mặt thiên sứ do người phục chế tự thực hiện và không được thông báo tới cơ quan có thẩm quyền. Ông không nêu ý kiến về việc liệu khuôn mặt của thiên thần có phải Thủ tướng hay không.

Làn sóng tranh cãi đã thu hút hàng trăm người đổ tới nhà nguyện để tự đánh giá xem khuôn mặt thiên thần trong tranh có giống bà Meloni hay không. Điều này châm ngòi làn sóng bình luận sôi nổi trên mạng xã hội từ cả người ủng hộ lẫn phản đối lãnh đạo theo đường lối dân túy này.

Linh mục quản xứ Daniele Micheletti xác nhận sự tương đồng giữa gương mặt của thiên thần trong bức bích họa với nữ Thủ tướng, nhưng không cho rằng đó là vụ bê bối.

"Tôi không hiểu vì sao lại ầm ĩ đến vậy. Xưa nay họa sĩ vẫn đưa đủ thứ vào các bức bích họa, ngay cả Caravaggio cũng từng vẽ gương mặt của một kỹ nữ. Tôi không muốn giáo xứ bị coi là mang màu sắc Meloni", ông cho hay, đề cập một trong những họa sĩ vĩ đại và gây ảnh hưởng sâu sắc nhất của lịch sử nghệ thuật phương Tây.

Thủ tướng Meloni cuối tuần qua đăng trên Instagram rằng bà "chắc chắn không giống thiên thần", kèm theo biểu tượng cảm xúc cười.

Huyền Lê (Theo CNN, La Repubblica)