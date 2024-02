Tranh The Beatles vẽ giá hơn 1,7 triệu USD

New YorkTác phẩm do bốn thành viên The Beatles thực hiện đạt giá hơn 1,7 triệu USD ở phiên đấu của Christie's.

Theo CNN, bức Images of a Woman (Những hình ảnh của phụ nữ) có giá bán cao gần gấp ba lần so với ước tính là 400.000-600.000 USD, tại buổi đấu giá hôm 1/2 của Christie's New York.

Một số chuyên gia tin rằng đây là tác phẩm duy nhất mà bốn thành viên cùng thực hiện, có chữ ký của họ ở giữa tranh. Casey Rogers - chuyên gia về tranh của Christie's - nhận định bức họa là kỷ vật hiếm có, một tác phẩm nghệ thuật thu hút nhiều nhà sưu tập.

Tác phẩm có kích thước 50x75 cm. Ảnh: CNN

Theo thông tin của Christie's, The Beatles chưa từng đặt tên chính thức cho tranh, song nó được biết đến với cái tên Images of a Woman vào cuối những năm 1980. Tranh được nhóm hoàn thành năm 1966, trong chuyến lưu diễn tại nhà thi đấu Nippon Budokan, Nhật Bản.

Chuyến đi của nhóm đã khiến một số người biểu tình ở đất nước này tức giận, không chấp nhận việc một ban nhạc rock phương Tây diễn tại đấu trường được coi là ''ngôi nhà tinh thần'' của võ thuật Nhật Bản. Vì vậy ngoài các buổi biểu diễn, The Beatles vẫn ở trong phòng khách sạn theo lệnh của chính quyền địa phương.

Chritie's cho biết thời gian ấy nhóm được một vị khách tặng giấy, cọ vẽ, sơn và màu nước. Các thành viên nhanh chóng ngồi quanh một chiếc bàn, vẽ bất cứ thứ gì họ muốn. Nhiếp ảnh gia Robert Whitaker - người có mặt ghi lại khoảnh khắc The Beatles sáng tác nghệ thuật - nhận xét: "Tôi chưa bao giờ thấy họ bình tĩnh hoặc hài lòng hơn thời điểm đó".

Mỗi góc của bức tranh đều phản ánh dấu ấn cá nhân, với rất nhiều hình dạng, màu sắc và chất liệu. Phần của Harrison thể hiện các nét vẽ tối, hình của Starr nhỏ và mang tính hoạt hình. Theo Christie's, Lennon và McCartney chủ yếu vẽ bằng sơn acrylic, trong khi Harrison và Starr sử dụng màu nước nhiều hơn.

Sau khi hoàn thiện, bức vẽ được Tetsuaburo Shimoyama - giám đốc điều hành ngành giải trí - mua lại. Khi ấy, ông cũng là chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ nhóm ở Tokyo, Nhật Bản. Năm 1989, chủ cửa hàng băng đĩa Takao Nishino mua lại bức họa và đưa ra đấu giá năm 2012. Trước đó, Nishino đã cất bức tranh dưới gầm giường nhiều năm.

Bốn thành viên The Beatles đến sân bay Tokyo trong chuyến lưu diễn Nhật Bản năm 1966. Ảnh: CNN

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ ban nhạc bán được 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời. Nhiều ca khúc như Yellow Submarine, Penny Lane, Come Together, Yesterday đã trở thành thanh xuân của các thế hệ khán giả.

John Lennon sinh năm 1940, tại Liverpool (Anh), sáng tác và hát chính trong nhóm. Các bài hát của ông mang tinh thần phản đối chiến tranh, châm biếm sắc sảo và cũng đầy tình cảm, ngoài ra nói về tình yêu, thân phận con người. Năm 1980, huyền thoại âm nhạc qua đời ở tuổi 40, do bị Mark Chapman ám sát.

Phương Linh