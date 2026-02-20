Tranh tái hiện Càn Long xem binh lính cưỡi ngựa

Họa sĩ cung đình thời Thanh, Trung Quốc tả thực sự kiện hoàng đế Càn Long xem binh lính biểu diễn trên lưng ngựa.

Ngày 18/2, fanpage của Bảo tàng Cố Cung giới thiệu tác phẩm Hoằng Lịch quan mã kỹ của Lang Thế Ninh (1688-1766) và các họa sĩ cung đình. Tranh thực hiện năm 1754, chiều dọc hơn 2,2 m, chiều ngang hơn 4,2 m.

Tranh "Hoằng Lịch quan mã kỹ". Ảnh: Dpm

Tác phẩm được thực hiện theo chỉ dụ của hoàng đế nhằm kỷ niệm một dấu mốc chính trị của nhà Thanh, buổi lễ tổ chức vào mùa đông tại sơn trang nghỉ dưỡng của hoàng tộc.

Tranh khắc họa hàng trăm nhân vật gồm nhà vua, vương công đại thần của triều đình cùng thủ lĩnh và tùy tùng từ Mông Cổ. Tranh phá vỡ quy ước thông thường của hội họa cung đình khi không khắc họa Càn Long ở giữa mà vẽ ông ở vị trí bên phải. Sự sắp đặt bố cục này vẫn tôn được sự uy nghiêm của nhà vua.

Càn Long được khắc họa ở vị trí cao nhất trong bố cục hình nón. Ảnh: Dpm

Hoàng đế cưỡi ngựa đốm vàng trắng, xem tài nghệ biểu diễn ngựa của binh lính. Trong tranh, lính thực hiện các kỹ năng như bắn tên, thổi sáo, làm xiếc, chống tay trên lưng con vật.

Lang Thế Ninh phụ trách chính bức tranh. Ông sinh ở Milan, tới Trung Quốc truyền giáo thập niên 1710. Năm 1715, Khang Hy triệu kiến Lang Thế Ninh. Bấy giờ, nhà vua 61 tuổi, không tán thành tôn giáo của Lang Thế Ninh nhưng yêu khoa học nghệ thuật, bèn phái ông làm họa sĩ cung đình. Từ đó, Lang Thế Ninh phụng sự triều Thanh hơn 50 năm, không rời Trung Quốc. Theo Sina, ông để lại lượng tác phẩm đồ sộ, là một trong họa sĩ cung đình nổi bật nhất lịch sử.

Một phần bức "Hoằng Lịch quan mã kỹ". Ảnh: Dpm

Ngựa là chủ đề phổ biến trong các tác phẩm của Lang Thế Ninh, ông để lại nhiều tác phẩm khắc họa Càn Long cưỡi ngựa đi săn, ra trận. Ngoài ra, họa sĩ miêu tả chân dung vua và phi tần, cảnh vui chơi đời thường ở hậu cung, khu nghỉ dưỡng.

Càn Long coi trọng tài năng của Lang Thế Ninh, vì thế đa phần chân dung vua và các ái phi đều do Lang Thế Ninh vẽ. Theo Thepaper, sống trong cung, Lang Thế Ninh thận trọng khi "chơi với hổ". Càn Long từng hỏi họa sĩ: "Khanh thấy các phi tử của ta ai đẹp nhất", Lang Thế Ninh đáp: "Phi tần của thiên tử ai cũng đẹp". Càn Long lại hỏi: "Hôm qua khanh gặp mấy phi tần của ta, thấy ấn tượng với ai nhất?", Lang Thế Khanh đáp: "Vi thần không nhìn họ, lúc đó vi thần đang đếm các viên ngói ở cung điện". Càn Long hỏi: "Ở đó có bao nhiêu viên ngói?", Lang Thế Ninh trả lời "30 viên". Vua sai thái giám đi đếm lại, quả thực 30 viên.

Càn Long giương cung săn bắn trong tranh Lang Thế Ninh. Ảnh: Dpm

Tác phẩm của Lang Thế Ninh chủ yếu lưu giữ ở các bảo tàng trên thế giới, một số ít từng xuất hiện trên thị trường đấu giá. Năm 2015, bức vẽ hoàng quý phi Thuần Huệ được gõ búa ở Hong Kong với giá gần 140 triệu HKD. Dòng chữ "Thuần Huệ hoàng quý phi" trên tranh do Càn Long ngự đề.

Như Anh (theo Dpm)