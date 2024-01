Tranh tái hiện 12 tháng ở cung điện thời Càn Long

Bức tranh tái hiện khung cảnh Tử Cấm Thành tháng giêng, do Đinh Quan Bằng vẽ. Trong cung, người hầu treo đèn lồng để mừng năm mới. Chủ thể chính là cung Kiến Phúc, hai lầu, ở phía Tây của Tử Cấm Thành. Bên ngoài Tử Cấm Thành, người người đi dạo, chơi xuân. Càn Long đề bài thơ về mùa xuân lên bức tranh.

Cung Kiến Phúc hiện không còn, do năm 1752, Càn Long hạ lệnh dỡ bỏ.

Theo The Paper, bảo tàng Cố Cung ở Đài Loan lưu giữ bộ tranh "Thập nhị nguyệt cấm ngự đồ" về khung cảnh vườn tược hoàng cung, gồm 12 bức kích thước giống nhau, cao 179 cm, ngang 108 cm. Tác giả là các họa sĩ cung đình thời Thanh, Trung Quốc, gồm Đinh Quan Bằng, Dư Tỉnh, Chu Côn, Thẩm Nguyên.

Tất cả tranh được hoàn thành năm 1748.