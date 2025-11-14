Tranh sơn mài của sinh viên đoạt giải hội họa Victor Tardieu

Hà NộiTác phẩm ''Còn lại'' của Nguyễn Dương Trà Mi là dòng hồi tưởng về quá khứ, nhận giải đặc biệt Victor Tardieu.

Sáng 14/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Dương Trà Mi, 23 tuổi, nhận cúp, bằng chứng nhận và tiền thưởng 1.500 euro (khoảng 45,9 triệu đồng) với bức sơn mài Còn lại. Tác phẩm là bài tốt nghiệp của cô ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa tranh sơn mài.

Trà Mi phác thảo bức vẽ từ đầu năm, bắt đầu thực hiện vào khoảng tháng 3-4. Trong tranh, cô sử dụng tượng ngựa đá, quan văn, quan võ ở các khu lăng tẩm tại Huế, biểu trưng cho quá khứ. Từ đây, một khối cây lớn được dựng lên với những cành đan cài, chồng chéo, tạo cảm giác những hình ảnh xưa đang dần tan ra, hòa vào không gian, để lại phía sau các pho tượng trơ trọi. Qua tác phẩm, Trà Mi gửi gắm suy nghĩ về sự tồn tại của những hiện vật cũ và giá trị của chúng ở hiện tại, thể hiện niềm trân trọng quá khứ.

Bức ''Còn lại'', kích thước 100x200 cm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quá trình thực hiện, Trà Mi được Tiến sĩ Triệu Khánh Tiến hướng dẫn, các giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và bạn cùng lớp hỗ trợ. Bức họa được đánh giá cao bởi thông điệp và việc tác giả triển khai chất liệu sơn mài trên khổ lớn. Trà Mi cho biết yêu thích sơn mài vì có khả năng biểu đạt phong phú, phù hợp truyền thống và hiện đại, có thể bộc lộ được cái tôi của người vẽ.

Ban tổ chức còn trao sáu giải đồng hạng Victor Tardieu cho các tác phẩm: An (Trần Thị Hội, lụa), Động cơ thiên thần (Tống Tiến Đạt, sơn dầu trên toan), Tiếp nối (Nguyễn Đức Nghĩa, gốm), Tôi (Trịnh Thu Vân, sắp đặt đồ họa), TVC quảng cáo game Tiếng gọi Hạ Long (Nguyễn Phương Anh, thiết kế đồ họa), Chương trình thường nhật (Đinh Thanh Trúc, sơn dầu trên toan, hai bức). Mỗi sinh viên đoạt giải được trao bằng chứng nhận và 500 euro tiền thưởng (khoảng 15 triệu đồng).

Đặng Thị Phong Lan - hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (trái) trao bằng khen và cúp cho Nguyễn Dương Trà Mi. Ảnh: Phương Linh

Giải thưởng được sáng lập hồi tháng 6, nhằm ghi nhận các sinh viên có bài tốt nghiệp xuất sắc, khuyến khích tinh thần sáng tạo và tiếp nối truyền thống nghệ thuật của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hội đồng chấm giải gồm chín đến 11 thành viên là đại diện ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa chuyên môn, đại diện nhà đấu giá Millon Việt Nam và A&V Foundation, hoạt động theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Theo ban tổ chức, bài tốt nghiệp được giải phải thể hiện tính sáng tạo, giá trị thẩm mỹ, kỹ thuật cao và mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Ngoài bằng chứng nhận và tiền mặt, các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Hà Nội và có cơ hội được giới thiệu ở trung tâm nghệ thuật tại Paris, Pháp.

Họa sĩ Pháp Victor Tardieu (1870-1937) là hiệu trưởng đầu tiên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, được xem là người đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Trong 16 năm sống và làm việc ở đây (1921-1937), ông đã góp công đào tạo những họa sĩ nổi tiếng như Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Mai Trung Thứ.

Giải Victor Tardieu thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm trường Mỹ thuật Đông Dương - trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925-2025). Ngoài lễ trao giải, triển lãm gồm 150 bức họa tái hiện những giai đoạn phát triển của trường diễn ra từ ngày 14 đến 22/11 ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Phương Linh