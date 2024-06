Tranh Picasso ước tính hàng chục triệu bảng

LondonBức ''Guitare sur un tapis rouge'' của danh họa Picasso dự kiến đạt 10-15 triệu bảng (khoảng 323-484 tỷ đồng) tại phiên của Sotheby's ngày 25/6.

Tác phẩm của Pablo Picasso nằm trong số tranh có mức ước tính cao nhất phiên đấu giá. Bức họa vẽ năm 1922, chất liệu dầu trên vải, kích thước 80,7x116,3 cm, có chữ ký của họa sĩ ở góc phải phía dưới.

Theo nhà đấu giá, tranh cho thấy sự phát triển trong phong cách Picasso, khi ông chuyển từ hình ảnh phức tạp, rời rạc của chủ nghĩa lập thể phân tích sang chủ nghĩa lập thể tổng hợp với cách vẽ đơn giản, dùng màu sắc tươi sáng hơn. Trong tác phẩm, danh họa đặt cây guitar làm trung tâm, xung quanh là những gam màu đỏ, cam, vàng đậm. Các chi tiết trên nhạc cụ gợi nét vui tươi, thể hiện cách tiếp cận mới của Picasso.

Bức ''Guitare sur un tapis rouge''. Ảnh: Sotheby's

Bức vẽ khác của Picasso được đưa lên sàn là Portrait de femme, dự kiến 2,8-3,5 triệu bảng (90-112 tỷ đồng). Tranh khắc họa nghệ sĩ Françoise Gilot, cộng sự và cũng là nàng thơ của họa sĩ từ năm 1943 đến 1953. Thời điểm tác phẩm được hoàn thành, họ đang sống cùng hai con tại làng Vallauris, miền Nam nước Pháp. Sự trẻ trung Gilot mang lại đã truyền cảm hứng cho một hướng đi mới trong hội họa chân dung của Picasso, theo Sotheby's.

Picasso vẽ tranh năm 1953, kích thước 55x45,7 cm. Ảnh: Sotheby's

Pablo Picasso (1881-1973) là họa sĩ, nhà điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông thuộc số những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20. Danh họa gây tiếng vang với các bức tranh như Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa. Một số sáng tác của ông nằm trong danh sách tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới, như Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette.

Cũng trong phiên đấu giá của Sotheby's ngày 25/6, bức Two women strolling, one of them carrying a kettle do Van Gogh thực hiện ước tính có giá 200.000-300.000 bảng (khoảng 6,4-9,6 tỷ đồng).

Tranh bút chì trên giấy, kích thước 45,7x26,1 cm. Ảnh: Sotheby's

Thông tin từ Sotheby's cho biết tác phẩm được họa sĩ vẽ năm 1882, tả hai phụ nữ, trong đó một người trẻ hơn đang cầm chiếc ấm, có thể đang trên đường đi lấy nước. Theo nhà sử học nghệ thuật Jan Hulsker, cô gái này dường như là Sien Hoornik, người Van Gogh gặp vào đầu năm 1882.

Lúc này, Sien đã mang thai, bị người đàn ông của mình bỏ rơi. Van Gogh từng mô tả cuộc gặp với Sien: ''Tôi đã trả tiền thuê nhà cho cô ấy và giờ đây, tạ ơn Chúa, tôi đã có thể bảo vệ cô ấy và đứa trẻ khỏi đói và lạnh". Hai người nảy sinh tình cảm nhưng bị gia đình Van Gogh phản đối. Dù vậy, mùa hè năm đó, Sien Hoornik chuyển đến sống cùng họa sĩ như vợ chồng.

Van Gogh (1853-1890) từng làm giáo viên, nhà truyền giáo trước khi theo đuổi hội họa năm 27 tuổi. Phong cách của ông chịu ảnh hưởng từ trường phái Ấn tượng, với các nghệ sĩ Degas, Toulouse-Lautrec, Pissarro và Gauguin. Chỉ trong 10 năm, họa sĩ để lại hơn 900 bức tranh.

Theo trang Fad Magazine, từ thế kỷ 20, Van Gogh được công nhận là nghệ sĩ bậc thầy, người có sức ảnh hưởng đến lịch sử hội họa. Tranh của ông nằm trong số các tác phẩm mỹ thuật có giá cao thế giới, hơn 10 bức đã bán được hàng chục triệu USD như Chân dung bác sĩ Paul Gachet, Chân dung tự họa không có râu. Tuy nhiên sinh thời, danh họa đối diện nhiều đau khổ, bệnh tật, ít danh tiếng.

Phương Linh