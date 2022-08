Tranh 'Phụ nữ Việt Nam' bán giá 780.000 đôla Singapore

Modern and Contemporary Art tuyển chọn 50 tác phẩm nổi tiếng của 37 họa sĩ, là bậc thầy ở Đông Nam Á và một số tên tuổi trên thế giới. Tác phẩm Tierfabel của họa sĩ người Đức Walter Spies dẫn đầu toàn phiên với dẫn đầu toàn phiên với giá hơn bốn triệu SGD (67,7 tỷ đồng). Melis, composition featuring Ni Dablig with Ni Gemblong with a boy behind the gender music instrument của họa sĩ người Hà Lan Willem Gerard Hofker đứng thứ hai khi được bán ở mức 2.268.000 SGD (khoảng 38 tỷ đồng). Xếp thứ ba là tác phẩm Boats and shophouses của Georgette Chen với hơn hai triệu SGD (khoảng 33,8 tỷ đồng).