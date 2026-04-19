Tranh phong cảnh Việt làm từ lá, hoa khô

Nghệ sĩ Tạ Hải dùng những chiếc lá, cánh hoa khô để tạo hình cho bức Hồ Gươm vào thu (2013).

Ông bắt đầu sáng tạo tranh lá từ năm 1965, kiên trì theo đuổi hơn 60 năm. Thường ngày, nghệ sĩ tìm kiếm chất liệu trên các con đường mình đi qua. Bắt gặp những chiếc lá rụng, có màu sắc đẹp, ông nhặt lại, tích lũy cho các tác phẩm. Có lần, trong chuyến đi Nga, thấy lá sồi đẹp, nghệ sĩ cũng chất đầy hai vali. Về nhà, ông không đem phơi nắng hay nhuộm, tẩy mà giữ theo tự nhiên.