Tranh phong cảnh của Monet bị bôi bẩn

Thụy ĐiểnHai nhà hoạt động xã hội bôi trét sơn lên bức "The Artist's Garden at Giverny" của danh họa Monet tại Bảo tàng Quốc gia Stockholm.

Theo CNN, ngày 14/6, Emma và Maj - thuộc tổ chức Aterstall Vatmarker (Khôi phục vùng ngập nước) - trét sơn lên tác phẩm, sau đó chạm tay lên tranh gần một phút.

Hai người hoạt động môi trường cho rằng dịch bệnh không là gì so với biến đổi khí hậu toàn cầu. "Chuông cảnh báo vang liên hồi nhưng không ai kịp cứu lấy mình. Cần cấm khai thác than bùn và hãy phục hồi những bãi lầy. Sức khỏe con người đang bị tổn hại nghiêm trọng", họ nói.

Tranh Monet bị bôi sơn đỏ Nhà hoạt động trét sơn lên bức "The Artist's Garden at Giverny" của Claude Monet tại Bảo tàng Quốc gia ở Stockholm, Thụy Điển. Video: Återställ Våtmarker

Cảnh sát đến hiện trường ngay sau đó, bắt giữ Emma, Maj và kiểm tra máy quay giám sát nhằm xác định những người có thể liên quan. Hành vi thuộc tội phá hoại nghiêm trọng.

Tranh được bảo quản sau lớp kính, hiện được các nhà phục chế kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại. Per Hedström - tổng giám đốc của bảo tàng - nói: "Các di sản nghệ thuật có giá trị biểu tượng lớn và việc tấn công, phá hủy là không thể chấp nhận, dù vì mục đích gì".

Tổ chức Aterstall Vatmarker đăng tải video trét sơn trên Twitter nhằm đưa ra cảnh báo về "thảm họa khí hậu". Họ cũng cho rằng hai nhà hoạt động bị tước quyền tự do, sau khi cố gắng thu hút công chúng chú ý đến tình trạng ô nhiễm không khí.

Tranh Monet bị bôi sơn đỏ Maj nhận trách nhiệm nhưng cho rằng mình cần hành động, giúp mọi người hiểu tình hình thế giới đang nghiêm trọng, ngày 15/6. Video: Återställ Våtmarker

The Artist's Garden at Giverny (Khu vườn của nghệ sĩ tại Giverny) thuộc triển lãm The Garden - Six Centuries of Art and Nature diễn ra từ ngày 23/2 tới 7/1/2024. Tác phẩm là bức phong cảnh sống động với hoa diên vĩ hồng, tím đan xen, trang CNN viết.

Tác phẩm "The Artist's Garden at Giverny", Claude Monet sáng tác năm 1990. Ảnh: Claude-monet

Theo trang Claude-monet, họa sĩ Monet vẽ khu vườn của mình. Ở Giverny, họa sĩ chú tâm làm vườn: Xây ao, trồng cây, sắp xếp các luống hoa. Mỗi độ hoa nở, khu vườn chiếm lấy tâm trí nghệ sĩ, là nguồn cảm hứng bất tận của ông.

Danh họa Pháp Claude Monet (1840-1926) được xem là "cha đẻ" của trường phái Ấn tượng. Trong 86 năm, Monet sáng tác hơn 2.000 bức họa, trong đó có nhiều tác phẩm vẽ vườn hoa nhà ông. Theo The Guardian, tranh của họa sĩ chứa đựng tình yêu thiên nhiên và khao khát vươn tới cái đẹp của con người. Một số tác phẩm tiêu biểu là Impression, soleil levant, Water Lilies, Camille sur son lit de mort, La Promenade.

Quỳnh Quyên